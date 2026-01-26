Nemzeti petíció: A kormány nemet mond Ukrajna további finanszírozására

A Magyarország Kormánya által közzétett bejegyzés szerint Brüsszelben megszületett a döntés, hogy az Európai Unió vezetése az európai polgárok pénzéből kívánja finanszírozni az ukrajnai háborút és Ukrajna támogatását. A kormány álláspontja szerint ez nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási kérdés is, hiszen a döntések árát végső soron az európai családokkal fizettetnék meg.

Brüsszel döntése értelmében az európai emberekkel fizettetnék meg az ukrajnai háború és Ukrajna működtetésének költségeit. A magyar kormány szerint ennek megálljt kell parancsolni. Ezért indítja el a kormány a nemzeti petíciót, amelyben a magyarok egyértelműen kifejezhetik: nem kérnek a háború finanszírozásából. Kép: Facebook / Magyarország Kormánya

A kormány nemzeti petíciójával a magyar emberek közvetlenül is elmondhatják a véleményüket Ukrajna Brüsszel által tervezett pénzügyi támogatásáról

Háborúba rángatják Európát, és az emberekkel akarják megfizettetni az árát”

– fogalmaz a közlemény, hangsúlyozva, hogy a háború elhúzódása, az egyre növekvő pénzügyi igények és az újabb támogatási csomagok komoly terheket rónának a tagállamokra, így Magyarországra is.

A kormány szerint elfogadhatatlan, hogy miközben Európában egyre több országban nőnek az energiaköltségek, romlik a gazdasági helyzet, és a családok megélhetése kerül veszélybe, Brüsszel újabb és újabb milliárdokat irányítana Ukrajnába. A magyar álláspont továbbra is az, hogy a háború helyett békére van szükség, és Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktus finanszírozásából.

Ennek érdekében indul el a nemzeti petíció, amelyet a következő időszakban postán juttatnak el a magyar háztartásokba.

A kezdeményezés célja, hogy a magyar emberek közvetlenül is elmondhassák véleményüket, és világos üzenetet küldjenek Brüsszelnek arról, hogy Magyarország nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi támogatásában”

– hívja fel a figyelmet a kormány, amely ezért arra kéri a magyarokat, hogy éljenek a véleménynyilvánítás lehetőségével, és csatlakozzanak a petícióhoz. Mert csak így lehet megakadályozni, hogy a magyar családokkal fizettessék meg az elhúzódó ukrajnai háború árát.