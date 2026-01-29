Gulyás Gergely a Kormányinfón: 30 százalékos kedvezmény jár a családoknak a januári gáz- és áramszámlákból

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette:

a kormány döntött arról, hogy 30 százalékos kedvezményt ad a januári gáz- és áramszámlákból.

Gulyás Gergely elmondta: a január végi adatok alapján 30 százalékos többlet jelent meg a fogyasztásban a rendkívüli hideg miatt. Kitért arra is, hogy

a többletfogyasztás mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak, ezt a kormány átvállalja. A kormány döntése alapján a gáznál 30 százalékos mennyiségi, a távhőnél 30 százalékos árkedvezményt adnak, amit érvényesítenek a januári gázszámláknál.

Hozzátette: azoknak is szeretnének segíteni, akik árammal fűtenek, nekik, ha az áramnál akarják érvényesíteni a kedvezményt, akkor kérniük kell a szolgáltatójuktól, hogy a villanyszámlájuknál szeretnék megtenni.