Gulyás Gergely a Kormányinfón: 30 százalékos kedvezmény jár a családoknak a januári gáz- és áramszámlákból

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette:
a kormány döntött arról, hogy 30 százalékos kedvezményt ad a januári gáz- és áramszámlákból.
Gulyás Gergely elmondta: a január végi adatok alapján 30 százalékos többlet jelent meg a fogyasztásban a rendkívüli hideg miatt. Kitért arra is, hogy
a többletfogyasztás mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak, ezt a kormány átvállalja. A kormány döntése alapján a gáznál 30 százalékos mennyiségi, a távhőnél 30 százalékos árkedvezményt adnak, amit érvényesítenek a januári gázszámláknál.
Hozzátette: azoknak is szeretnének segíteni, akik árammal fűtenek, nekik, ha az áramnál akarják érvényesíteni a kedvezményt, akkor kérniük kell a szolgáltatójuktól, hogy a villanyszámlájuknál szeretnék megtenni.
Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet a politikai vita miatt
A magyar és az ukrán kormány közötti politikai üzengetést követően szerdán Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet. A megbeszélésen az ukrán fél kifogásolta, hogy Magyarországon nemzeti petíció keretében kérik ki az emberek véleményét arról a – Brüsszel és Kijev részéről megfogalmazott – szándékról, amely szerint a magyarok pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére fordítanák.
Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:
a magyar kormány jó kapcsolatokra törekszik Ukrajnával, ám ezek jelenleg akadályokba ütköznek. Kiemelte, hogy Magyarország a béke pártján áll, ami szerinte Ukrajna érdekeit is szolgálja, és nem cél a konfliktus eszkalációja.
A miniszter emlékeztetett arra is, hogy Magyarország humanitárius téren élen járt, befogadta az ukrán menekülteket, és jelentős segítséget nyújtott a háború kitörése óta. Hozzátette:
az ukrán nagykövettel folytatott konzultációt nem tartja alkalmas fórumnak a két ország közötti politikai konfliktus érdemi megvitatására.
Orbán Anita kiválasztása illeszkedik a Tisza Párt politikai irányvonalához
Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakembere korábban több globalista, Soros-közeli szervezetben is szerepet vállalt.
Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Orbán Anita kiválasztása összhangban áll a Tisza Párt politikai irányultságával.
Megjegyezte: a párt külpolitikai szemlélete és a szakember korábbi kötődései egyértelműen illeszkednek egymáshoz.
Tökölön vonhatják össze a javítóintézeti feladatokat
A miniszter közölte:
napirenden van egy olyan terv, amely szerint Tökölön, egyetlen intézményben koncentrálnák a javítóintézeti feladatokat.
Felidézte: a Szőlő utcai javítóintézet bezárását követően már eldőlt, hogy egy új, országos hatáskörű intézmény jön létre, amely átveszi a fokozatosan megszűnő javítóintézetek feladatait.
Gulyás a BlackRockról: Magyarországon nem alakulhat ki vállalati befolyás
A BlackRock szerepe is szóba került a Kormányinfón. Gulyás Gergely jelezte: a kormánynak nincs hivatalos álláspontja a befektetési társaság körül gyakran emlegetett „progresszív hálózatról”.
A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a BlackRock tevékenysége nem magyar sajátosság, a kérdés Németországban is régóta a közéleti viták része, immár másfél éve folyamatosan napirenden van.
Gulyás emlékeztetett: a magyar kormány általános elve a nemzeti szuverenitás védelme, és fellép minden olyan szereplővel szemben, amely a magyar állam érdekeivel ellentétesen próbál hatást gyakorolni.
Ugyanakkor hangsúlyozta: amennyiben az ország érdeke úgy kívánja, a kormány együttműködik nemzetközi nagyvállalatokkal, köztük olyanokkal is, mint a BlackRock. Leszögezte: Magyarországon ezek a globális cégek nem képesek politikai vagy döntéshozatali befolyást szerezni, míg más országokban ez a vita már jóval korábban elkezdődött.
Egyelőre orosz kőolajjal tervezik ellátni a pancsovai finomítót
A kormány jelenlegi tervei szerint orosz kőolaj biztosítja a szerbiai pancsovai finomító ellátását.
Bár a kiépítendő infrastruktúra elvileg más források befogadására is alkalmas, Magyarország álláspontja szerint az orosz energiaforrás ma pótolhatatlan, mert csak ez nyújt stabil és kiszámítható ellátásbiztonságot.
A Százhalombatta–Szerbia vezeték esetleges alternatív felhasználásáról szóló kérdésre Gulyás Gergely úgy reagált: rövid távon nincs reális alternatíva az orosz kőolaj kiváltására, ugyanakkor hosszabb távon nem zárható ki a források bővítése.
Magyarországnak nem kerül pénzbe a Béketanácsban való tagság
Újságírói kérdésre Gulyás Gergely leszögezte:
Magyarországnak nem kerül pénzbe a Béketanácsban való tagság, és ki is lehet belőle lépni, ráadásul önkéntes.
A tagság nem akadályozza a szuverenitáshoz való jogában.
Van esély hozzájutni a helyreállítási alaphoz
A kormány tárgyal az Európai Bizottsággal, és reális esélyt lát arra, hogy a következő hét hónapban hozzájusson a helyreállítási alap forrásaihoz.
Úgy fogalmazott: Brüsszel kivárja a választást, ezt követően viszont meg kell állapodniuk, mert megállapodás nélkül nem lesz uniós költségvetés.
Nem emelkedik a vendégmunkáskvóta, a kkv-k munkaerejét kell megtartani
Magyarország fenntartja az orosz gáz beszerzését, és ennek érdekében keresetet nyújt be az Európai Unió Bírósága-hoz
– közölte Gulyás Gergely. Hangsúlyozta: a jogi eljárás határidejének lejártáig még mintegy 20 hónap áll rendelkezésre, addig pedig számos körülmény megváltozhat.
A miniszter kijelentette, hogy az orosz energia nemcsak a legolcsóbb megoldás Magyarország számára, hanem az ország energiabiztonságának egyik alapja is. A kormány érdeke az, hogy vagy megnyerje a pert, vagy olyan jelentős, globális átalakulások következzenek be, amelyek kedvező irányba fordítják a jelenlegi helyzetet.
Fontos, hogy a cigány gyerekek részt vegyenek az oktatásban, legyen cigány elit Magyarországon
Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy az elmúlt években nagy léptékű felzárkózás zajlott a minimálbérek terén:
míg korábban mintegy 230 eurónak megfelelő összeg volt, ma bruttó 800 euró körül alakul.
A kormány célja, hogy ez a dinamika a következő időszakban is fennmaradjon. Az idei emelés európai összevetésben is kiemelkedő, amit tovább javítanak az adócsökkentések és családtámogatások, különösen a gyermekes anyák és családok esetében. A miniszter világossá tette: a minimálbér további emelése elkerülhetetlen. A roma közösségek helyzetéről szólva azt hangsúlyozta:
2010 óta érdemi változás történt, mindenekelőtt a foglalkoztatásban. Míg korábban csupán 10–20 százalék dolgozott, ma a többség munkaviszonyban áll. A kormány szerint a felzárkózás alapja az oktatás, valamint egy képzett roma elit kialakulása, ezért ösztöndíj- és felzárkóztató programok indultak, részben civil partnerekkel.
A közfoglalkoztatás belépési lehetőségként szolgált, de mára a piaci munkahelyek vették át a szerepet. Az életkörülmények összességében javultak, ugyanakkor a miniszter szerint további előrelépésre van szükség.
Az iskolai szegregáció kérdésében Gulyás arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes térségekben a demográfiai adottságok erősen behatárolják a lehetőségeket. Ahol a roma lakosság aránya magas, ott gyakran a nem roma családok más intézményeket választanak, ami tovább nehezíti az integrációt.
Hangsúlyozta: hároméves kortól kötelező az óvodai nevelés, az iskolákban pedig a körülmények javításán dolgoznak.
Hozzátette: tapasztalataik szerint a görögkatolikus oktatási modell különösen hatékony.
Magyarország fenntartja az orosz gáz vásárlását
A SAFE programmal kapcsolatban már ezen a héten vagy legkésőbb a jövő héten döntés születhet.
A magyar–cseh tervek egyszerre vannak az Európai Bizottság asztalán. A kormány álláspontja szerint a program kapcsán felmerült jogállamisági kritikáknak nincs jogszabályi alapjuk.
A globális tőkekoncentrációk politikai tényezővé váltak
A megyék többségében a kis- és középvállalkozásokhoz kellene átirányítani a munkaerőt.
Felmerült, hogy megemelik-e a vendégmunkáskvótát a jelenlegi 35 ezerről, ám Gulyás Gergely egyértelműen nemet mondott: jelenleg az elmúlt évek legalacsonyabb vendégmunkáskvótája van érvényben, és ez elegendő.
A miniszter elmondta: továbbra is vannak hazai munkaerő-tartalékok, ezért a fókusznak azon kell lennie, hogy a kkv-k dolgozói ne vándoroljanak át a nagyvállalatokhoz. Hozzátette: a nagy ipari beruházások jellemzően régióközpontokban valósulnak meg, ahol határon túli magyarok is nagy számban vállalhatnak munkát.
Elhangzott az is, hogy a BYD hazai üzemében tavasszal indulhat el a termelés.
Gulyás: nincs szankciós kockázat a Mol–Gazprom ügyletben
Felmerült a kérdés, hogyan tud a MOL fizetni az orosz részesedésért, miközben a Gazprom szankciók alatt áll. Gulyás Gergely közölte: a felek közötti megállapodás részletesen szabályozza a fizetés módját, ezért nincs kockázat az adásvételben.
Gulyás hangsúlyozta:
Az ügylet nem minősül az amerikai szankciók kijátszásának, így jogszerűen végrehajtható. Hozzátette azt is, hogy az Európai Bizottság-nak az ügyhöz nincs köze.
Egységes támogatás az előre fizetős mérővel rendelkezőknek
Az előre fizetős mérővel rendelkező háztartások esetében is megnőtt a fogyasztás, ezért a kormány egységesen 7 ezer forintos támogatást biztosít számukra.
A segítség minden érintettet megillet, külön igénylés nélkül.
Hétfőn hozzák nyilvánosságra a rezsistopról szóló törvényt
Hétfőn az Energiaügyi Minisztériumban nyilvánosságra hozzák a rezsistopot szabályozó törvénytervezetet, amelytől azt várják, hogy minden felmerülő kérdésre egyértelmű választ ad.
Lantos Csaba pontosítja a kedvezmények részleteit
Újságírói kérdésre Lantos Csaba elmondta: Magyarországon mintegy 2,9 millió háztartás fűt gázzal, emellett jelentős számban vannak távhővel és árammal fűtött lakások is.
A kormány a gáz esetében 30 százalékos mennyiségi, a távhőnél 30 százalékos árkedvezményt biztosít. Azok, akik gázt és áramot is használnak fűtésre, csak egy energiahordozó után vehetik igénybe a kedvezményt; aki az áramra kéri, külön nyilatkozatot kell tennie.
A miniszter jelezte: a részletszabályokat rögzítő jogszabály rövidesen megjelenik, ezt követően az Energiaügyi Minisztérium további tájékoztatást ad.
Lantos megerősítette azt is: a kedvezmény azoknak is jár, akiknek fogyasztása nem haladja meg a januári átlagot.
A diktálós elszámolásban lévők esetében a hatás már egy–két hónapon belül megjelenhet, míg az átalánydíjasoknál és jelleggörbés fogyasztóknál előfordulhat, hogy csak az év végi elszámoláskor látszik a rezsistop hatása.
A kedvezmény azoknak is jár, akik nem növelték a fogyasztásukat
Lantos Csaba közlése szerint azok a fogyasztók is megkapják a kedvezményt, akiknek havi fogyasztása nem haladta meg a korábbi szintet. A kompenzáció nem azonnal, hanem a következő havi elszámolásban jelenik meg.
A rezsivédelem fő fókusza a lakosságon volt
Lantos Csaba a rezsivédelem fő fókusza a lakosság volt. Ha közintézményeknek többet kell fizetni, ha többet fogyaszt.
A paksi generátor javítás alatt áll
A Paksi atomerőműben meghibásodott egy generátor, a javítás folyamatban van, veszély vagy ellátási probléma nincs.
Lantos Csaba: Nincs ellátásbiztonsági probléma
Lantos Csaba leszögezte: a csöveken leresztül zavartalanul folyik be és ki az országból a gáz, ellátási probléma nincs
Nincs rászorultsági szűrés a rezsikedvezménynél: mindenkinek 30 százalék jár
Felvetődött, hogy miért nem különböztet a rendszer jövedelmi helyzet alapján, és hogy a magasabb jövedelmű háztartások miért ugyanakkora arányú kedvezményt kapnak, mint mások.
A kormány álláspontja szerint a megoldás szándékosan nem rászorultsági, hanem fogyasztáselvű.
A konstrukció lényege, hogy nem azt vizsgálja, ki mennyit keres, hanem azt, ki mennyit fogyaszt.
Ennek megfelelően minden háztartás egységesen 30 százalékos kedvezményben részesül.
Azok viszont, akik túllépik a rezsicsökkentett fogyasztási határt, eleve magasabb tarifával számolnak, így a kedvezmény ellenére is nagyobb terhet viselnek, mint az átlagos fogyasztók. A rendszer így arányos marad, miközben egyszerű és gyorsan alkalmazható.
Lantos Csaba szerint a rászorultsági alapú rendszer problémája, hogy pontatlan és nehezen ellenőrizhető,. A jelenlegi megoldás ezzel szemben egyszerű, olcsón működtethető és arányos: aki többet fogyaszt, többet fizet – kedvezménnyel együtt is.
Maradnak a régi rezsiárak
Ha 2027-től megtiltanák az orosz gáz beszerzését, Magyarország bíróságon támadja meg a döntést, mert az sérti a nemzeti energiamixet. A kormány álláspontja szerint jó eséllyel megnyeri a pert.
Amennyiben mégis vereség születne, hozzá kell nyúlni a rezsivédelemhez, mivel a gáz ára jelentősen megemelkedne.
A szolgáltatók is részt vállalnak
Fontos tudnivalók a rezsistoppal kapcsolatban
Gulyás Gergely kijelentette, hogy a
kormány a januári fogyasztás után 30 százalékos kedvezményt biztosít, amely elsősorban a gázszámlákban érvényesül.
A távhő esetében szintén 30 százalékos árkedvezményt adnak. A villannyal fűtők támogatásáról is gondoskodnak, ugyanakkor mindenki csak egy formában részesülhet a segítségből. Aki villannyal fűt, kérheti, hogy a kedvezményt ne a gázszámlán, hanem a villanyszámlán, az elfogyasztott áram mennyiségében számolják el. A rezsistop a távhőre is kiterjed.
Lantos Csaba leszögezte: a kormány minden olyan családnak segítséget nyújt, amely vezetékes energián keresztül jut áramhoz vagy gázhoz.
A kedvezmény egyszer igényelhető, ugyanakkor minden érintett háztartás megkapja a 30 százalékos csökkentést, a saját fogyasztásával arányos mértékben.
A lebonyolítást nehezíti, hogy a mérőórák leolvasása háztartásonként eltérő időpontban történik, de ez nem érinti a jogosultságot: a kedvezmény minden családot megillet.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter bejelentését követően Gulyás Gergely kifejtette:
ha egy háztartás gázzal és árammal is fűt, akkor csak abban az esetben kell nyilatkoznia, ha a rezsikedvezményt a villanyszámlán kívánja érvényesíteni. Nyilatkozat hiányában a 30 százalékos kedvezmény automatikusan a gázszámlában jelenik meg.
Azoknak, akik már megkapták a januári számlájukat, Lantos Csaba azt javasolta: érdemes befizetni a számlát, az esetleges túlfizetést később elszámolják. A januári rezsistopot részben az állami költségvetés, részben pedig az energiavállalatok finanszírozzák a köznyelvben „Robin Hood-adóként” emlegetett, energiaellátókat terhelő adón keresztül.
Villany- és gázfűtés esetén is jár a 30 százalékos rezsikedvezmény
Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a rendkívül hideg téli időjárás miatt mintegy 30 százalékkal nőtt a lakosság energiafogyasztása januárban.
Ezért a kormány arról döntött, hogy minden fogyasztó a januári fogyasztásából 30 százalékos kezdvezményt kap, amit a havi rezsiszámláknál érvényesíteni fog.
Akik villannyal fűtenek, szintén kérhetik a szolgáltatójuktól a kedvezmény villanyszámlán történő érvényesítését. A miniszter szerint mindez összesen körülbelül 50 milliárd forintos plusz terhet rótt volna a családokra, amelyet a kormány ily módon átvállal.
Érkezik a szociális tűzifa és a fegyverpénz
Újságírói kérdésre Lantos Csaba kifejtette: hazánkban 2,9 millió háztartásban fűtenek gázzal, de vannak távhővel, illetve árammal fűtött lakások is. A gáz esetében 30 százalékos mennyiségi kedvezményt, a távhő esetében szintén 30 százalékos árkedvezményt nyújt a kormány. Azok a felhasználók, akik gázzal és árammal is fűtenek, csak az egyik után kaphatnak kedvezményt. Ha valaki az áramot preferálja, és az után venné igénybe a kedvezményt, annak külön nyilatkoznia kell.
Lantos Csaba hozzátette: az erre vonatkozó jogszabály hamarosan megjelenik, amint ez megtörtént, az Energiaügyi Minisztérium további tájékoztatást ad.
Lantos Csaba megerősítette: azok a fogyasztók is jogosultak a kedvezményre, akiknek fogyasztása nem haladja meg a januári átlagos szintet. A diktálós elszámolásban lévők esetében a kedvezmény már a következő egy–két hónapban megjelenhet. Az átalánydíjasoknál, valamint a jelleggörbés fogyasztóknál ugyanakkor előfordulhat, hogy csak az év végén, az elszámoláskor válik láthatóvá a rezsistop hatása a számlákon.
Nemet mondunk a brüsszeli drogliberalizációra
Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy Brüsszel ránk akarja erőltetni a kábítószerekkel kapcsolatos álláspontját. Az Európai Bíróság ez ügyben el is marasztalta Magyarországot. A miniszter szerint ez azonban sérti Magyarország szuverenitását, és előmozdítja a drogliberalizációt.
A kormány az emberek véleményét kéri a háború támogatásáról
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a sajtótájékoztató kezdetén elmondta, hogy a kormány döntött a nemzeti petíciós kérdőívek kiküldéséről, amely csütörtök reggel indult. Ezzel kapcsolatmabn kitért arra, hogy Szijjártó Péter ma külügyminiszteri tárgyaláson képvislei Magyarországot Brüsszelben (Külügyek Tanácsa).
Gulyás Gergely szerint az EU döntései arra mutatnak, hogy meghosszabbítsák a háborút és minden eszközzel támogassák Ukrajnát. Ezzel szemben a magar kormány világos véleménynyilvánítást akar.
Humanitárius vonalon továbbra is segíteni kívánja a megtámadott ukrán állampolgárokat, ugyanakkor nem támogatni a háború meghoszabbítását, a fegyverszállításokat. A magyar kormány sokkal inkább az amerikai béketárgyalásokat támogatja.
Magyarország Kormánya: indul a nemzeti petíció!
A nemzeti petíciót mostantól postázzák. Mondjunk nemet az orosz-ukrán háború finanszírozására és a háború miatt megnövekedő rezsiárakra!
Kérjük, töltse ki és március 23-ig küldje vissza!”
