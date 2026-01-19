Kormányszóvivő: vége az eladósodott önkormányzatok korának! 

Hírlevél
Politikai ellenfeleink az elmúlt években semmit sem változtak, legfeljebb új köntösbe bújtak – erről beszélt Facebook-videójában Vitályos Eszter. A kormányszóvív ismertette: a kormány egyetlen napig sem szeretné visszahozni azt az időszakot, amikor az önkormányzatok működését eladósodottság terhelte.
vitályos eszterkormánykormányszóvivő

Politikai ellenfeleink az elmúlt években semmit sem változtak, legfeljebb új köntösbe bújtak – erről beszélt Facebook-videójában Vitályos Eszter. 

Vitályos Eszter, kormányszóvívő Forrás: Facebook
A kormány egyetlen napig sem szeretné visszahozni azt az időszakot, amikor az önkormányzatok működését eladósodottság terhelte Fotó: Facebook

A kormányszóvív ismertette: ellenfeleik ismét levelekkel keresik meg az önkormányzatokat, és mindent megígérnek nekik: minden olyan dolgot, amiről azt gondolják, hogy majd tetszeni fog a helyi vezetőknek.

 

A kormány nem szeretne visszatérni az eladósodottság korszakába

A kormányszóvivő emlékeztetett: 2010-ben a Fidesz–KDNP kormány egy teljesen új önkormányzati rendszert hozott létre, amelynek egyik legfontosabb eleme az volt, hogy lezárja az önkormányzatok eladósodásának korszakát. Felidézte, hogy a 2010 előtti időszakban számos település devizában adósodott el, az így felhalmozott tartozásokat azonban a kormány átvállalta és kifizette.

Vitályos Eszter hangsúlyozta: a kormány egyetlen napig sem szeretné visszahozni azt az időszakot, amikor az önkormányzatok működését eladósodottság terhelte. Éppen ezért – fogalmazott – világos irányt kell tartani: önkormányzati racionalizálás igen, eladósodás nem.

A kormányszóvivő végül mindenkit arra biztatott, hogy ezt az utat támogassa, hiszen – mint mondta – a Fidesz a biztos választás.

 

