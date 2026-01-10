Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

Kövér László

Kövér László: Magyarország sorsdöntő választás előtt áll

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sorsdöntő választás előtt áll Magyarország – erről beszélt a Fidesz kongresszusán az Országgyűlés elnöke. Kövér László szerint a következő voksoláson az eddig elért eredmények, a szabadság és a szuverenitás is veszélybe kerülhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kövér Lászlótisza pártbrüsszelFidesz Kongresszusveszély

A Fidesz kongresszusának első felszólalójaként Kövér László arról beszélt: a most bemutatott 106 egyéni választókerületi jelölt feladata az lesz, hogy a kampány során világossá tegye, mekkora a tét. A jelöltek közül 41-en először indulnak országgyűlési választáson, egy olyan politikai küzdelemben, amely szerinte minden eddiginél nagyobb kockázatot hordoz.

Kövér László
Kövér László arra figyelmeztetett: ha nem vigyázunk, mindent elveszítünk (Fotó: Ladóczki Balázs)
Nem akarunk mást, csak azok maradni, akik vagyunk - a Fidesz kongresszusa élőben 

Mit veszíthet Magyarország?

Kövér László hangsúlyozta: 

Ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk”. 

Ez egyrészt azt jelenti, hogy veszélybe kerülhet mindaz, amit az ország az elmúlt 4, 16 vagy akár 36 évben anyagi értelemben elért, „amiért megdolgoztunk, amiért megszenvedtünk”. Másrészt szerinte elveszíthetjük a rendszerváltoztatás után visszanyert szabadságunkat, a jogállamot és a szuverenitásunkat is, miközben a Tisza Párt baloldali programját Brüsszel támogatja. A házelnök nem finomkodott Magyar Péterrel kapcsolatban sem:

E tekintetben sem hagyna kétséget »Peter Magyarnak« és neobolsevista különítményeseinek sem a szavai, sem pedig a tettei viselkedése afelől, hogy miként gondolkodnak az alkotmányos intézményekről és szabályokról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről, sajtószabadságáról, a velük egyet nem értők jogairól és emberi méltóságáról, a nemzeti érdekről és a pénzen vásárolt idegen befolyás megengedhetőségéről.”

Kövér László szerint életmódunk, kultúránk és gyermekeink nevelésének szabadsága is veszélybe kerülhet, mert Brüsszel egyre nyíltabban törekszik arra, hogy az uniós tagállamokat alárendelt tartományokká degradálja.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!