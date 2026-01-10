Kövér László: Magyarország sorsdöntő választás előtt áll

Mit veszíthet Magyarország?

Kövér László hangsúlyozta:

Ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk”.

Ez egyrészt azt jelenti, hogy veszélybe kerülhet mindaz, amit az ország az elmúlt 4, 16 vagy akár 36 évben anyagi értelemben elért, „amiért megdolgoztunk, amiért megszenvedtünk”. Másrészt szerinte elveszíthetjük a rendszerváltoztatás után visszanyert szabadságunkat, a jogállamot és a szuverenitásunkat is, miközben a Tisza Párt baloldali programját Brüsszel támogatja. A házelnök nem finomkodott Magyar Péterrel kapcsolatban sem:

E tekintetben sem hagyna kétséget »Peter Magyarnak« és neobolsevista különítményeseinek sem a szavai, sem pedig a tettei viselkedése afelől, hogy miként gondolkodnak az alkotmányos intézményekről és szabályokról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről, sajtószabadságáról, a velük egyet nem értők jogairól és emberi méltóságáról, a nemzeti érdekről és a pénzen vásárolt idegen befolyás megengedhetőségéről.”

Kövér László szerint életmódunk, kultúránk és gyermekeink nevelésének szabadsága is veszélybe kerülhet, mert Brüsszel egyre nyíltabban törekszik arra, hogy az uniós tagállamokat alárendelt tartományokká degradálja.