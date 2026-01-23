Hírlevél
Közvéleménykutatások – Kinek van igaza? – Beszélgetés Mráz Ágoston Sámuellel

A Mozgásban című műsor őszi évada után idén is a kampány lesz a középpontban. Az őszi évadban egy magasabb perspektívából vizsgálták meg a kampány lehetséges körülményeit, kérdéseit Amerikával, Európával, a gazdasággal, illetve a digitális világgal, de még a politikai morállal kapcsolatosan is.
Kevesebb, mint három hónappal a választások előtt, a mérők háborúja közepette a számokról lesz szó, többek között arról, hogy mi a közvéleménykutatásoknak a szerepe, jelentősége és haszna? Miért van egyáltalán szükség ezekre a kutatásokra, és mennyire hasznos a választópolgárok számára? Tévednek vagy befolyásolni akarnak a közvéleménykutatók? Miért alakult ki mára heves küzdelem a számok körül? Kinek lehet hinni, és kinek van igaza? Milyen eredmény várható április 12-én?

 

A Mozgásban idei első adásában G. Fodor Gábor Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével beszélgetett.

A teljes adás alább megtekinthető:

