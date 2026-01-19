Nagy a baj! Súlyosan megsérült Salgótarján polgármestere

„Kedves salgótarjániak! Sajnos a hétvégén síelés közben combnyaktörést szenvedtem. Tegnap megműtöttek, jelenleg kórházban lábadozok. A város működtetése természetesen zavartalan, az alpolgármesterek – velem online és telefonon folyamatosan egyeztetve – átvették az operatív feladatokat” – írta Facebook-oldalán Kreicsi Bálint.

Forrás: Facebook

A polgármester ígéretet tett arra, hogy igyekszik mihamarabb, teljes értékűen visszatérni a város vezetésébe.