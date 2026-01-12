Hírlevél
lázár jános

Lázár János elárulta, mikor ismerhetjük meg az új KRESZ-t

Január 20-án nyilvánosságra hozzák az új KRESZ teljes szövegét – jelentette be Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta: a mintegy 4,5 millió ember által naponta használt szabályrendszer egyszerűbb, közérthetőbb és biztonságosabb lesz. Atervezetet széles szakmai egyeztetés előzte meg, és a bemutatástól kezdve pedig minden magyar választópolgár érdemben véleményezheti.
lázár jánoskreszminiszter

Január 20-án a nyilvánosság elé kerül az új KRESZ teljes szövege – jelentette be Lázár János ma a Közlekedésinfón. 

Lázár János, Kresz
Fotó:  Facebook

A tárcavezető hangsúlyozta: ez az az egyetlen jogszabály Magyarországon, amelyet mintegy 4,5 millió ember használ nap mint nap, ezért különösen fontos, hogy világos, közérthető és mindenki számára követhető legyen. Jelenleg a végleges normaszöveget az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvészei lektorálják, éppen azért, mert a cél egy egyszerűbb, rövidebb és nyelvileg is közérthetőbb KRESZ megalkotása volt.

 

Az új KRESZ áttekinthetőbb is lesz

A miniszter kiemelte: 

az új KRESZ nemcsak a közlekedés biztonságát garantálja, hanem védi a gyengébb közlekedőket, és segíti minden résztvevő boldogulását. 

A jelenleginél áttekinthetőbb, összefogottabb és könnyebben értelmezhető szabályrendszer készül, amelynek megértéséhez nem jogi szaktudásra, hanem józan észre lesz szükség. A tervezet kidolgozása széles körű szakmai egyeztetésen alapult. Lázár János elmondta: eddig mintegy 1500 vélemény érkezett, a munkában 100 szervezettel és 70 szakértővel folyamatosan konzultáltak. Hangsúlyozta, hogy politikai pártállástól függetlenül a szakma írta az új KRESZ javaslatát és tervezetét.

A következő szakaszban azonban a társadalomé lesz a főszerep: január 20-tól minden magyar választópolgár érdemben hozzászólhat az új KRESZ-hez. A miniszter szerint ezzel válik teljessé az a folyamat, amelynek célja egy olyan közlekedési szabályrendszer megalkotása, amelyet valóban mindenki ismer, ért és alkalmazni tud.

 

