Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter: Innentől ez már nem Fortnite, hanem maga a háború

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

kubatov gábor

Kubatov Gábor: Ha ezeket legyőzzük, akkor jön a nyugalom, a béke, a normalitás

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha ezeket legyőzzük, akkor jön a nyugalom, a béke, a normalitás. Legyőzendő ellenfeleiről még azt is mondta Kubatov Gábor a Fidesz tisztújító kongresszusán, hogy sosem szolgálták Magyarországot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kubatov gáborfidesz – magyar polgári szövetségkongresszusfradi

Sokadszor állok itt előttetek, mindig ugyanaz az érzés. Ha ezeket most legyőzzük, akkor végük. Most is ezt érzem, ha ezeket legyőzzük, akkor jön a nyugalom, a béke, a normalitás – kezdte beszédét Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a Fidesz tisztújító kongresszusán január 10-én a Hungexpón.

kubatov gábor, Fidesz–kongresszus, Fideszkongresszus, Fidesz-KDNP kanpányindító, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 10.
Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán azt mondta, "ezek olyanok, mint a hétfejű sárkány"
Fotó: Ladóczki Balázs

De ezek olyanok, mint a hétfejű sárkány.

Olyan embereket győztünk le, akik soha nem próbálták meg Magyarországot szolgálni – folytatta. A Fidesz pártigazgatója azt is elmondta, hogy hússzor nyertek választást az elmúlt évtizedekben.

Minden magyarnak tudtunk örömet és magabiztosságot adni – ezt a Fradi kapcsán mondta el a pártigazgató, azt is hozzátéve, hogy ennél nagyobb dolog csak az, hogyha nemcsak megnyerik a bajnokságot, hanem azt meg is tartják.

Egészen kiváló emberek küzdenek a saját falvaikért, városaikért, területükért, az ott élő emberekért, képesek tűzbe menni mindenért, képesek tűzbe menni Magyarországért – mondta el.

Jó nagy meccs következik, de Kubatov Gábor elmondta, hogy mindig ott fog állni mellettük, kiáll a csapattársai mellett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!