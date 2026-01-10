Kubatov Gábor: Ha ezeket legyőzzük, akkor jön a nyugalom, a béke, a normalitás

Sokadszor állok itt előttetek, mindig ugyanaz az érzés. Ha ezeket most legyőzzük, akkor végük. Most is ezt érzem, ha ezeket legyőzzük, akkor jön a nyugalom, a béke, a normalitás – kezdte beszédét Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a Fidesz tisztújító kongresszusán január 10-én a Hungexpón.

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán azt mondta, "ezek olyanok, mint a hétfejű sárkány"

Fotó: Ladóczki Balázs

De ezek olyanok, mint a hétfejű sárkány.

Olyan embereket győztünk le, akik soha nem próbálták meg Magyarországot szolgálni – folytatta. A Fidesz pártigazgatója azt is elmondta, hogy hússzor nyertek választást az elmúlt évtizedekben.

Minden magyarnak tudtunk örömet és magabiztosságot adni – ezt a Fradi kapcsán mondta el a pártigazgató, azt is hozzátéve, hogy ennél nagyobb dolog csak az, hogyha nemcsak megnyerik a bajnokságot, hanem azt meg is tartják.

Egészen kiváló emberek küzdenek a saját falvaikért, városaikért, területükért, az ott élő emberekért, képesek tűzbe menni mindenért, képesek tűzbe menni Magyarországért – mondta el.

Jó nagy meccs következik, de Kubatov Gábor elmondta, hogy mindig ott fog állni mellettük, kiáll a csapattársai mellett.