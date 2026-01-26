Két számjegyű kormánypárti előny a kampánystartnál – stabil vezetés, változatlan erőviszonyok

Az új év sem hozott érdemi fordulatot a pártpreferenciákban: a kutatás alapján minden második aktív szavazó a Fidesz–KDNP-re adná le voksát egy most vasárnapi választáson.

A kutatás alapján egyértelműen kirajzolódik a kép: a Fidesz-KDNP továbbra is stablian vezet (Forrás: Társadalomkutató)

A kutatás szerint a Fidesz-KDNP 51 százalékon, a Tisza Párt pedig 41 százalékon áll.

A Tisza Párt mérsékelt erősödése nem a kormánypártok rovására történt, hanem elsősorban a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt szavazótáborának zsugorodásából fakad.