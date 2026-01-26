Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt az orosz hírszerzés főnöke: az, amit mondott, mindenkit sokkolt

Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

kutatás

Két számjegyű kormánypárti előny a kampánystartnál – stabil vezetés, változatlan erőviszonyok

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz–KDNP 51 százalékon áll az aktív szavazó pártválasztók körében, míg a Tisza Párt 41 százalékon követi – derül ki a Magyar Társadalomkutató friss felméréséből. A kormánypártok két számjegyű előnnyel fordulnak rá a kampányidőszakra, miközben az ellenzéki oldalon átrendeződés zajlik – osztotta meg Menczer Tamás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutatásországgyűlésmagyar társadalomkutatóTisza PártFidesz-KDNP

Az új év sem hozott érdemi fordulatot a pártpreferenciákban: a kutatás alapján minden második aktív szavazó a Fidesz–KDNP-re adná le voksát egy most vasárnapi választáson. 

kutatás
A kutatás alapján egyértelműen kirajzolódik a kép: a Fidesz-KDNP továbbra is stablian vezet (Forrás: Társadalomkutató)

A kutatás szerint a Fidesz-KDNP 51 százalékon, a Tisza Párt pedig 41 százalékon áll. 

A Tisza Párt mérsékelt erősödése nem a kormánypártok rovására történt, hanem elsősorban a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt szavazótáborának zsugorodásából fakad.

Orbán Viktor elárulta, hogy miért fognak győzni áprilisban

A kutatás szerint hárompárti Országgyűlés rajzolódik ki

A kutatás alapján a Mi Hazánk Mozgalom stabilan átlépi a parlamenti küszöböt, míg a DK és az MKKP továbbra is jelentősen elmarad a bejutáshoz szükséges szinttől, más pártok támogatottsága pedig gyakorlatilag nem mérhető. Menczer Tamás a felmérés kapcsán hangsúlyozta: 

A munkát elvégezzük, a választást megnyerjük, a hazánkat megvédjük”.

A Magyar Társadalomkutató szerint az elmúlt hónapok politikai folyamatai összességében a kormánypártoknak kedveztek. A külpolitikai aktivitás, valamint a jóléti intézkedések – az anyák személyi jövedelemadó-mentessége, a családi adókedvezmény emelése és a 14. havi nyugdíj – érdemben hozzájárultak a kormánypárti szavazóbázis mobilizálásához. A januári adatok alapján mindez egyértelmű képet rajzol: a Fidesz–KDNP stabil vezetéssel vág neki a kampánynak, miközben az ellenzéki térfél továbbra is széttöredezett.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!