Két számjegyű kormánypárti előny a kampánystartnál – stabil vezetés, változatlan erőviszonyok

Az új év sem hozott érdemi fordulatot a pártpreferenciákban: a kutatás alapján minden második aktív szavazó a Fidesz–KDNP-re adná le voksát egy most vasárnapi választáson.
A kutatás szerint a Fidesz-KDNP 51 százalékon, a Tisza Párt pedig 41 százalékon áll.
A Tisza Párt mérsékelt erősödése nem a kormánypártok rovására történt, hanem elsősorban a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt szavazótáborának zsugorodásából fakad.
A kutatás szerint hárompárti Országgyűlés rajzolódik ki
A kutatás alapján a Mi Hazánk Mozgalom stabilan átlépi a parlamenti küszöböt, míg a DK és az MKKP továbbra is jelentősen elmarad a bejutáshoz szükséges szinttől, más pártok támogatottsága pedig gyakorlatilag nem mérhető. Menczer Tamás a felmérés kapcsán hangsúlyozta:
A munkát elvégezzük, a választást megnyerjük, a hazánkat megvédjük”.
A Magyar Társadalomkutató szerint az elmúlt hónapok politikai folyamatai összességében a kormánypártoknak kedveztek. A külpolitikai aktivitás, valamint a jóléti intézkedések – az anyák személyi jövedelemadó-mentessége, a családi adókedvezmény emelése és a 14. havi nyugdíj – érdemben hozzájárultak a kormánypárti szavazóbázis mobilizálásához. A januári adatok alapján mindez egyértelmű képet rajzol: a Fidesz–KDNP stabil vezetéssel vág neki a kampánynak, miközben az ellenzéki térfél továbbra is széttöredezett.