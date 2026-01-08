Lánczi Tamás: Brüsszel uniós pénzből avatkozik be a magyar választási kampányba

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője a közösségi oldalán élesen bírálta az Európai Bizottság legújabb döntését, amelynek keretében további mintegy 120 millió forintnyi uniós forrás jutott a 444.hu-t is működtető médiakörhöz. Lánczi szerint a lépés egyértelmű beavatkozás a magyar belpolitikába és a választási folyamatba.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint az Európai Bizottság újabb uniós forrásokkal avatkozik be a magyar belpolitikába, amikor több tízmillió forinttal támogatja a 444-hez köthető médiaprojekteket. Lánczi Tamás úgy véli, hogy a brüsszeli pénzekből finanszírozott hálózat háborús propagandát folytat, és célzottan támadja a nemzeti érdekeket képviselő kormányokat. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Lánczi Tamás szerint az Európai Bizottság újabb támogatása a 444-nek nyílt politikai nyomásgyakorlás és háborús propaganda-finanszírozás

A hivatalvezető a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Brüsszel újabb 120 millió forinttal támogatja a 444 háborús propagandáját.”

Lánczi Tamás szerint az Európai Bizottság döntése nem elszigetelt eset, hanem egy hosszabb ideje zajló politikai gyakorlat része.

Az Európai Bizottság újabb lépése nem más, mint a magyar választási kampányba történő beavatkozás”

- hangsúlyozta Lánczi Tamás, aki egyúttal emlékeztetett arra, hogy a támogatás a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) nevű médiaprojekten keresztül érkezik, amelyet a Szuverenitásvédelmi Hivatal már korábban is vizsgált.

A hivatalvezető véleménye szerint:

A TEFI projektben részt vevő médiatermékek egytől egyig a Soros-hálózathoz tartoznak.”

Álláspontja szerint az így finanszírozott sajtótermékek nem függetlenek, hanem következetesen kiszolgálják a brüsszeli politikai célokat: