Lánczi Tamás: Brüsszel uniós pénzből avatkozik be a magyar választási kampányba

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője a közösségi oldalán élesen bírálta az Európai Bizottság legújabb döntését, amelynek keretében további mintegy 120 millió forintnyi uniós forrás jutott a 444.hu-t is működtető médiakörhöz. Lánczi szerint a lépés egyértelmű beavatkozás a magyar belpolitikába és a választási folyamatba.
Lánczi Tamás szerint az Európai Bizottság újabb támogatása a 444-nek nyílt politikai nyomásgyakorlás és háborús propaganda-finanszírozás
A hivatalvezető a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:
Brüsszel újabb 120 millió forinttal támogatja a 444 háborús propagandáját.”
Lánczi Tamás szerint az Európai Bizottság döntése nem elszigetelt eset, hanem egy hosszabb ideje zajló politikai gyakorlat része.
Az Európai Bizottság újabb lépése nem más, mint a magyar választási kampányba történő beavatkozás”
- hangsúlyozta Lánczi Tamás, aki egyúttal emlékeztetett arra, hogy a támogatás a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) nevű médiaprojekten keresztül érkezik, amelyet a Szuverenitásvédelmi Hivatal már korábban is vizsgált.
A hivatalvezető véleménye szerint:
A TEFI projektben részt vevő médiatermékek egytől egyig a Soros-hálózathoz tartoznak.”
Álláspontja szerint az így finanszírozott sajtótermékek nem függetlenek, hanem következetesen kiszolgálják a brüsszeli politikai célokat:
Az így pénzelt lapok mindenben kiszolgálják a brüsszeli politikai célokat, háborús propagandát folytatnak és támadják a nemzeti érdekeket képviselő kormányokat.”