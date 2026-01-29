Lantos Csaba: Minden család részesül a 30 százalékos rezsikedvezményben

A miniszter elmondta: 2,9 millió olyan háztartás van, ahol gázzal fűtenek, azaz van gázmérő, 4,4 millió olyan ügyfél van, akik árammal fűtenek, és 674 ezer olyan lakás van, amely távfűtéssel rendelkezik. A kormány döntése alapján mind a három kategória igénybe veheti a kedvezményt, de ebből csak egyszer lehet részesedni – tette hozzá Lantos Csaba.
A miniszter a Kormányinfón jelezte:
vigyáznak arra, hogy aki 2025-ben a rezsivédett sávon belül fogyasztott gázt, az mindenképpen ezen belül maradjon, tehát a januári többletfogyasztás ne vigye őt át ezen a rezsisávon.
„Mindenki a fogyasztásával arányos mértékben kap a kedvezményből” – hangsúlyozta.
Lantos Csaba arról is beszélt, hogy
674 ezer távfűtéses lakás esetében a fogyasztók a társasházon keresztül fogják megkapni a 30 százalékos árkedvezményt.
A villannyal fűtő fogyasztók esetében azt kérik, hogy április 30-ig nyilatkozzanak: egyrészt arról, hogy ha gázt is használnak, akkor a gáznál vagy a villanynál kérik-e a kedvezményt, illetve ha több villanymérőjük van, akkor melyikre veszik igénybe ezt. Ha valaki nem nyilatkozik, akkor automatikusan a gázfogyasztásra kap kedvezményt.