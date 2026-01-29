Lantos Csaba: Minden család részesül a 30 százalékos rezsikedvezményben

Lantos Csaba arról is beszélt, hogy

674 ezer távfűtéses lakás esetében a fogyasztók a társasházon keresztül fogják megkapni a 30 százalékos árkedvezményt.

A villannyal fűtő fogyasztók esetében azt kérik, hogy április 30-ig nyilatkozzanak: egyrészt arról, hogy ha gázt is használnak, akkor a gáznál vagy a villanynál kérik-e a kedvezményt, illetve ha több villanymérőjük van, akkor melyikre veszik igénybe ezt. Ha valaki nem nyilatkozik, akkor automatikusan a gázfogyasztásra kap kedvezményt.