Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Olvasta?

Lezárják az M1/M7-es autópálya kivezető szakaszát!

Lantos Csaba

Lantos Csaba: Minden család részesül a 30 százalékos rezsikedvezményben

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden család részesül a 30 százalékos rezsikedvezményben, aki valamilyen vezetéken kapja az energiát – közölte az energiaügyi miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Lantos Csaba jelezte: vigyáznak arra, hogy aki 2025-ben a rezsivédett sávon belül fogyasztott gázt, az mindenképpen ezen belül maradjon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lantos Csabajanuári rezsistoprezsistopgázártámogatástávfűtés

A miniszter elmondta: 2,9 millió olyan háztartás van, ahol gázzal fűtenek, azaz van gázmérő, 4,4 millió olyan ügyfél van, akik árammal fűtenek, és 674 ezer olyan lakás van, amely távfűtéssel rendelkezik. A kormány döntése alapján mind a három kategória igénybe veheti a kedvezményt, de ebből csak egyszer lehet részesedni – tette hozzá Lantos Csaba.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Kormányinfón, 2026. január 29-én (Fotó: Kurucz Árpád)
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Kormányinfón, 2026. január 29-én (Fotó: Kurucz Árpád)

A miniszter a Kormányinfón jelezte: 

vigyáznak arra, hogy aki 2025-ben a rezsivédett sávon belül fogyasztott gázt, az mindenképpen ezen belül maradjon, tehát a januári többletfogyasztás ne vigye őt át ezen a rezsisávon. 

„Mindenki a fogyasztásával arányos mértékben kap a kedvezményből” – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely a Kormányinfón: 30 százalékos kedvezmény jár a családoknak a januári gáz- és áramszámlákból

Lantos Csaba arról is beszélt, hogy 

674 ezer távfűtéses lakás esetében a fogyasztók a társasházon keresztül fogják megkapni a 30 százalékos árkedvezményt.

A villannyal fűtő fogyasztók esetében azt kérik, hogy április 30-ig nyilatkozzanak: egyrészt arról, hogy ha gázt is használnak, akkor a gáznál vagy a villanynál kérik-e a kedvezményt, illetve ha több villanymérőjük van, akkor melyikre veszik igénybe ezt. Ha valaki nem nyilatkozik, akkor automatikusan a gázfogyasztásra kap kedvezményt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!