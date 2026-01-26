Lantos Csaba: Minden fűtő háztartásnak fair megoldást hoz a rezsistop

Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport - mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter a budapesti sajtótájékoztatóján azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.

A kormány a januári extrém időjárás miatt megnövekedett fűtési költségek átvállalásáról döntött, a részleteket pedig a rezsistop munkacsoport dolgozza ki. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint a cél az, hogy a földgázzal és távhővel fűtők egyaránt, elszámolási módtól függetlenül, hasonló mértékű egyszeri kedvezményben részesüljenek. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Lantos Csaba szerint a kormány célja, hogy senkinek ne kelljen többet fizetnie a januári extrém hideg miatt megnövekedett fűtési költségekért

Lantos Csaba, a munkacsoport vezetője a testület ülése után közölte, azt az elvet próbálják majd meg érvényesíteni, hogy mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt.

A miniszter elmondta, még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás.

A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül "hasonló az arány"

- közölte a tárcavezető, megjegyezve, hogy a földgáz esetében ha a mostani időjárás folytatódik, akkor ez az arány vélhetően kevesebb lesz. Hozzátette még azt is, hogy különböző verziókat vizsgáltak, így kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére, ahol döntés is születik.

Lantos Csaba kitért arra is, hogy nagyon különböző elszámolási módok vannak.

A földgáznál 600 ezer olyan ügyfél van, aki havonta diktál, 1,7 millió ügyfél átalánydíjat fizet, míg 450 ezren a hőmérséklet függvényében, jelleggörbe alapján fizetnek. Ezekre az ügyfélkörökre eltérő megoldást kell választani, ahhoz, hogy mindenki számára fair megoldás szülessen”

- hangsúlyozta.

A sajtótájékoztatón Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy a munkacsoport azért jött létre, mert a kormány múlt szerdai ülésén azt a döntést hozta, hogy a januári fűtés többletköltségét átvállalja.

A cél az, senkinek ne kelljen többet fizetnie azért, mert januárban extrém időjárási körülmények voltak"

- mondta a miniszter.

Lantos Csaba a többletfogyasztásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta:

A jelleggörbe szerint - amit az elmúlt 5 év átlagos hőmérséklete alapján számolnak - januárra esik az éves fogyasztásnak átlagosan a 19 százaléka. Ennek a 19 százaléknak a növekményéről beszélnek, ezt kell visszakompenzálni."

Az energiaügyi miniszter arra a kérdésre, hogy az energiacégek hozzájárulnak-e ehhez a kompenzációhoz, azt válaszolta, hogy az adózás kérdése miniszterként nem hozzá tartozik. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban pedig azt emelte ki, hogy a 19 százalék nem a kompenzáció, hanem az egész éves fűtés januárra eső átlagos része. Azaz nem ez a kedvezmény mértéke, az a többletfogyasztáshoz igazodik majd, amiről a kormány dönt.