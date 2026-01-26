Lantos Csaba: Minden fűtő háztartásnak fair megoldást hoz a rezsistop

Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport - mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter a budapesti sajtótájékoztatóján azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.
Lantos Csaba szerint a kormány célja, hogy senkinek ne kelljen többet fizetnie a januári extrém hideg miatt megnövekedett fűtési költségekért
Lantos Csaba, a munkacsoport vezetője a testület ülése után közölte, azt az elvet próbálják majd meg érvényesíteni, hogy mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt.
A miniszter elmondta, még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás.
A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül "hasonló az arány"
- közölte a tárcavezető, megjegyezve, hogy a földgáz esetében ha a mostani időjárás folytatódik, akkor ez az arány vélhetően kevesebb lesz. Hozzátette még azt is, hogy különböző verziókat vizsgáltak, így kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére, ahol döntés is születik.
Lantos Csaba kitért arra is, hogy nagyon különböző elszámolási módok vannak.
A földgáznál 600 ezer olyan ügyfél van, aki havonta diktál, 1,7 millió ügyfél átalánydíjat fizet, míg 450 ezren a hőmérséklet függvényében, jelleggörbe alapján fizetnek. Ezekre az ügyfélkörökre eltérő megoldást kell választani, ahhoz, hogy mindenki számára fair megoldás szülessen”
- hangsúlyozta.
A sajtótájékoztatón Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy a munkacsoport azért jött létre, mert a kormány múlt szerdai ülésén azt a döntést hozta, hogy a januári fűtés többletköltségét átvállalja.
A cél az, senkinek ne kelljen többet fizetnie azért, mert januárban extrém időjárási körülmények voltak"
- mondta a miniszter.
Lantos Csaba a többletfogyasztásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta:
A jelleggörbe szerint - amit az elmúlt 5 év átlagos hőmérséklete alapján számolnak - januárra esik az éves fogyasztásnak átlagosan a 19 százaléka. Ennek a 19 százaléknak a növekményéről beszélnek, ezt kell visszakompenzálni."
Az energiaügyi miniszter arra a kérdésre, hogy az energiacégek hozzájárulnak-e ehhez a kompenzációhoz, azt válaszolta, hogy az adózás kérdése miniszterként nem hozzá tartozik. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban pedig azt emelte ki, hogy a 19 százalék nem a kompenzáció, hanem az egész éves fűtés januárra eső átlagos része. Azaz nem ez a kedvezmény mértéke, az a többletfogyasztáshoz igazodik majd, amiről a kormány dönt.