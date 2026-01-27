Lázár János: A nagyhatalmaknak és a nagytőkének nemet kell mondani!

A siófoki Lázárinfó egyik központi témája a külföldi nyomásgyakorlásra való nemet mondás képességének a fontossága volt, amit Lázár János külön ki is emelt a közösségi oldalán.

Az építési és közlekedési miniszter úgy látja, hogy a 2026-os választás valódi tétje nem a szlogenekben, hanem a bátorságban dől el. Lázár János szerint csak az tudja megvédeni Magyarországot a háborús, migrációs és brüsszeli nyomástól, aki képes időben és határozottan nemet mondani. Fotó: Facebook / Lázár János

Lázár János szerint a következő időszakban egyre erősebb külső nyomás nehezedik majd Magyarországra

A miniszter Siófokon többek között arról beszélt, hogy szerinte a következő választás valódi tétje az, hogy Magyarország élére olyan vezetők kerülnek-e, akik képesek nemet mondani a külső nyomásra, vagy olyanok, akik minden külföldi elvárás előtt meghajolnak.

A 34. Lázárinfón Siófokon megbeszéltük, hogy miért is fontos nemet mondani. Azért, mert különben a migráció, a háború, a brüsszeli diktátumok és a nagyhatalmak is mint kés a vajon mennének keresztül egy Tisza-kormányon”

- fogalmazott a miniszter, majd hozzátette, hogy szerinte egy ilyen helyzetben Magyar Péter és környezete nem lenne képes ellenállni a külföldi befolyásolási kísérleteknek.

Lázár János szerint az elmúlt másfél évtized legfontosabb tapasztalata éppen az, hogy Magyarország csak akkor tudta megvédeni saját érdekeit, amikor volt olyan politikai vezetés, amely nem félt szembemenni nagyhatalmakkal, multinacionális cégekkel vagy brüsszeli döntéshozókkal.

Mi az elmúlt 16 évben bizonyítottunk, Orbán Viktor és kormánya megmutatta, hogy Magyarország csak olyan utat járhat, amely a magyarok érdekeit szolgálja”

- hangsúlyozta a miniszter, aki szerint a „nemet mondás képessége” nem elméleti kérdés, hanem nagyon is gyakorlati politikai adottság. Lázár János úgy fogalmazott:

Olyan emberek kellenek, helyben és országosan is, akik készek és képesek a hazájuk érdekeit megvédeni még akkor is, hogyha nagy embereknek, nagyhatalmaknak és a nagytőkének nemet kell mondani.”

A miniszter élesen bírálta azokat az ellenzéki szereplőket, akik korábban nemzetközi nagyvállalatoknál vagy pénzügyi intézményeknél dolgoztak. Véleménye szerint ez meghatározza későbbi politikai mozgásterüket is.

Aki a Shellnek dolgozott, sose fog nemet mondani az energetikai nagytőkének, aki az Erste Banknak dolgozik, sose fog nemet mondani a bankoknak, aki az amerikaiaknak dolgozott, sose fog az amerikaiaknak nemet mondani”

- sorolta Lázár János, majd külön kitért Magyar Péterre is, akiről azt mondta:

Aki Brüsszel kegyéből él, mint Magyar Péter, Brüsszel rátette Magyar Péterre a kezét, láthatóan sose fog nemet mondani Brüsszelnek és az ukránoknak.”

A miniszter szerint éppen ez a különbség lesz döntő a 2026-os országgyűlési választáson. Nem programok finomhangolása, nem kommunikációs trükkök, hanem az, hogy ki képes valódi politikai konfliktusokat felvállalni Magyarország érdekében.

Ez fogja eldönteni a 26-os választást. A jó döntéshez pedig bölcsességre és megfontoltságra van szükség”

- hangsúlyozta Lázár János.