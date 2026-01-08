Lázár János a hóhelyzetről: Javulnak az útviszonyok, a védekezés országszerte folyamatos

Lázár János a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében részletes helyzetképet adott az országos hóhelyzetről.

A közlekedési miniszter legfrissebb tájékoztatása szerint országszerte csapadékmentes az idő, a közlekedési hálózat állapota folyamatosan javul, miközben a védekezés változatlan intenzitással zajlik. Lázár János kiemelte, hogy a közútkezelők és a MÁV-csoport munkatársai összehangoltan dolgoznak azon, hogy a téli időjárás ellenére is biztosított legyen az ország működése. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI



Lázár János szerint a főutak többsége már felszáradóban van, miközben több tízezer tonna só és több millió liter oldat áll rendelkezésre a biztonság fenntartásához

Lázár János a beszámolójában azt írja, hogy:

Országszerte csapadékmentes az idő, egyedül a Nyírségben fordulhat még elő hószállingózás.”

A miniszter beszámolója alapján a gyorsforgalmi utak túlnyomó többsége már száraz, illetve a védekezés eredményeként sónedves, a főutak pedig többnyire felszáradóban vannak.

A miniszter szerint a mellékutak állapota is javul, bár a Dunántúlon és a Tiszántúlon több helyen továbbra is latyakos a burkolat, máshol sónedves vagy felszáradóban van. A látási viszonyok jelenleg kedvezőek.



Több tízezer tonna só és folyamatos gépi védekezés

Lázár János részletezte a védekezéshez rendelkezésre álló kapacitásokat is.

A Magyar Közút és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 83 995 tonna só és 2 362 878 liter CaCl₂-oldat áll rendelkezésre, jelenleg 64 munkagép látja el a feladatokat”

- írta a miniszter közölve, hogy január 5. hétfő 0 órától a Magyar Közút eddig több mint 38 ezer tonna sót és 1,6 millió liter oldatot, míg a koncessziós társaságok további közel 10 ezer tonna sót használt fel síkosságmentesítésre.



Vasút, autóbusz, várótermek: folyamatos üzem

A közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a hideg idő miatt minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak, amelyket:

24 órában nyitva is tartunk annak érdekében, hogy a közelgő fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk.”

A vasúti közlekedésben a váltók tisztítása folyamatos, bár a hófúvások lassítják a munkát.

Országos szinten a vonatok jellemzően 20 perc alatti késésekkel közlekednek”

- tette hozzá a tárcavezető, aki azt is megjegyezte, hogy az autóbuszos közlekedésben pedig csak néhány, hóátfúvásokkal érintett település maradt ideiglenesen elérhetetlen.



Köszönet a helytállásért

Bejegyzése végén Lázár János külön köszönetet mondott azoknak, akik a nehéz körülmények között is biztosítják a közlekedés működését.

Köszönöm a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását!”

- írta a miniszter, akinek a tájékoztatása szerint a következő időszakban is fennmarad a fokozott készültség, hogy az esetleges újabb lehűlés vagy hófúvás se veszélyeztesse az utazók biztonságát.