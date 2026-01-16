Lázár János: A MÁV legnagyobb értéke az ott dolgozó 50 ezer ember

Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán egy videós Facebook bejegyzésben arról számolt be, hogy hétfőn ülésezik a Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács (CSÉT), ahol a tárcavezető a MÁV–Volán csoport szakszervezeteivel egyeztet a dolgozók béremeléséről.

A közlekedési dolgozók béremeléséről tárgyal hétfőn a szakszervezetekkel az építési és közlekedési miniszter, aki szerint a MÁV–Volán csoport jövője elsősorban az embereken múlik. Lázár János bejelentette, hogy a tárgyalások után hozza majd nyilvánosságra hozza mekkora fizetésemelést kapnak a MÁV–Volán csoport munkavállalói. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Lázár János: A kormány célja az, hogy az emberek kevesebbet fizessenek, a mávosok pedig többet keressenek

A MÁV-csoport legnagyobb értéke az ott dolgozó 50 ezer ember. Hétfőn is értük dolgozunk a szakszervezetekkel!”

- mondta a miniszter a bejegyzésében.

Lázár János szerint egy ekkora vállalatnál nélkülözhetetlen a közvetlen kapcsolat a munkavállalókat képviselő érdekképviseletekkel. Mint fogalmazott, a személyes egyeztetések nem pótolhatók iratokkal vagy formális levelezéssel.

A személyes kapcsolat nagyon fontos a szakszervezetekkel való együttműködésben. Ezeket a dolgokat nem lehet papírból intézni”

- mondta, hozzátéve, hogy minden ilyen találkozó segít abban, hogy a munkaadói álláspont rugalmasabbá váljon.

A miniszter kiemelte, hogy a MÁV-Volán csoport Magyarország legnagyobb munkaadója, ahol mintegy ötvenezer ember dolgozik, ezért a korrekt, partneri viszony alapfeltétel.

Lázár János, beszélt arról is, hogy személyesen is támogatja a bérek emelését.

Arra jöttem rá, hogy a MÁV–Volán csoport legértékesebb része nem a jármű, nem a vasúti pálya, hanem az az 50 ezer ember, aki ott dolgozik”

- hangsúlyozta a miniszter, aki szerint a dolgozók üzemeltetik, karbantartják és működtetik a rendszert, amely számos nehézséggel küzd, ezért a szakma megbecsülését a bérszínvonalon keresztül is vissza kell adni.

A tárcavezető elismerte, hogy a CSÉT ülésén viták és érdekütközések várhatók, hiszen a menedzsment és a munkavállalók szempontjai nem mindenben azonosak. Ugyanakkor azt mondta, bízik abban, hogy a tárgyalások végén megszületik a megállapodás.

A végén a céljaink teljesülni fognak, az emberek kevesebbet fizetnek, a mávosok pedig többet keresnek majd”

- fogalmazott Lázár János.