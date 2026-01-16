Lázár János: A MÁV legnagyobb értéke az ott dolgozó 50 ezer ember

Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán egy videós Facebook bejegyzésben arról számolt be, hogy hétfőn ülésezik a Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács (CSÉT), ahol a tárcavezető a MÁV–Volán csoport szakszervezeteivel egyeztet a dolgozók béremeléséről.
Lázár János: A kormány célja az, hogy az emberek kevesebbet fizessenek, a mávosok pedig többet keressenek
A MÁV-csoport legnagyobb értéke az ott dolgozó 50 ezer ember. Hétfőn is értük dolgozunk a szakszervezetekkel!”
- mondta a miniszter a bejegyzésében.
Lázár János szerint egy ekkora vállalatnál nélkülözhetetlen a közvetlen kapcsolat a munkavállalókat képviselő érdekképviseletekkel. Mint fogalmazott, a személyes egyeztetések nem pótolhatók iratokkal vagy formális levelezéssel.
A személyes kapcsolat nagyon fontos a szakszervezetekkel való együttműködésben. Ezeket a dolgokat nem lehet papírból intézni”
- mondta, hozzátéve, hogy minden ilyen találkozó segít abban, hogy a munkaadói álláspont rugalmasabbá váljon.
A miniszter kiemelte, hogy a MÁV-Volán csoport Magyarország legnagyobb munkaadója, ahol mintegy ötvenezer ember dolgozik, ezért a korrekt, partneri viszony alapfeltétel.
Lázár János, beszélt arról is, hogy személyesen is támogatja a bérek emelését.
Arra jöttem rá, hogy a MÁV–Volán csoport legértékesebb része nem a jármű, nem a vasúti pálya, hanem az az 50 ezer ember, aki ott dolgozik”
- hangsúlyozta a miniszter, aki szerint a dolgozók üzemeltetik, karbantartják és működtetik a rendszert, amely számos nehézséggel küzd, ezért a szakma megbecsülését a bérszínvonalon keresztül is vissza kell adni.
A tárcavezető elismerte, hogy a CSÉT ülésén viták és érdekütközések várhatók, hiszen a menedzsment és a munkavállalók szempontjai nem mindenben azonosak. Ugyanakkor azt mondta, bízik abban, hogy a tárgyalások végén megszületik a megállapodás.
A végén a céljaink teljesülni fognak, az emberek kevesebbet fizetnek, a mávosok pedig többet keresnek majd”
- fogalmazott Lázár János.