Lázár János a rekordok Lázárinfóját tartotta Csepelen

Rendkívüli

Sport

lázár jános

Eljött a csepeli polgármester, aki kiállt a helyi jelölt Király Nóra mellett. Borbély Lénárt segít, és a múltat sikerül lezárni, és egy új jövő kezdődik – mutatott rá egy fontos momentumra Lázár János, építési és közlekedési miniszter, a legutóbbi csepeli Lázárinfón.
Lázár János közösségi oldalán számolt be a Csepelen tartott Lázárinfóján történtekről, melyen Király Nóra a Fidesz helyi jelöltje is részt vett.

Király Nóra a Fidesz helyi jelöltje is részt vett Lázár János csepeli Lázárinfóján.
Király Nóra a Fidesz helyi jelöltje is részt vett Lázár János csepeli Lázárinfóján. Fotó: Facebook/Lázár János

4,5 óra, csaknem 60 kérdés és még a tiszás provokációk alatt is nyugodtak maradtak a kedélyek. A 32. Lázárinfón is az érdekelte az embereket, hogy mit tesz a Fidesz annak érdekében, hogy Magyarországon béke legyen, és az elmúlt 15 évben mi az, amit letettünk az asztalra – jelezte Lázár János.

Külön kiemelendő, hogy az eseményen részt vett Borbély Lénárt, csepeli polgármester, akivel korábban nem volt felhőtlen a viszonya a pártnak, de ahogy Lázár János fogalmazott, 

egy új jövő kezdődik.”

A nem hétköznapi hosszúságú Lázárinfón elsősorban a hétköznapi emberek problémáival foglalkoztak.

Ezzel szemben a Tisza a nagytőkések kegyeit keresi, a régi elitet próbálja újra pozícióba helyezni, és a magyarok megadóztatására készül”

 – közölte a miniszter egy tiszás provokátor felvetésére.

 

