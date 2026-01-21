Lázár János a rekordok Lázárinfóját tartotta Csepelen

Lázár János közösségi oldalán számolt be a Csepelen tartott Lázárinfóján történtekről, melyen Király Nóra a Fidesz helyi jelöltje is részt vett.

4,5 óra, csaknem 60 kérdés és még a tiszás provokációk alatt is nyugodtak maradtak a kedélyek. A 32. Lázárinfón is az érdekelte az embereket, hogy mit tesz a Fidesz annak érdekében, hogy Magyarországon béke legyen, és az elmúlt 15 évben mi az, amit letettünk az asztalra – jelezte Lázár János.

Külön kiemelendő, hogy az eseményen részt vett Borbély Lénárt, csepeli polgármester, akivel korábban nem volt felhőtlen a viszonya a pártnak, de ahogy Lázár János fogalmazott,

egy új jövő kezdődik.”

A nem hétköznapi hosszúságú Lázárinfón elsősorban a hétköznapi emberek problémáival foglalkoztak.

Ezzel szemben a Tisza a nagytőkések kegyeit keresi, a régi elitet próbálja újra pozícióba helyezni, és a magyarok megadóztatására készül”

– közölte a miniszter egy tiszás provokátor felvetésére.