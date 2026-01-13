Hírlevél
Lázár János bejelentette, hogy átmenetileg leáll a forgalom a Liszt Ferenc repülőtéren

Az építési és közlekedési miniszter jelezte: a biztonsági okok miatt meghozott intézkedés ideiglenes, a fejleményekről pedig a Budapest Airport ad folyamatos tájékoztatást. Lázár János felhívta a figyelmet, hogy az utasoknak érdemes a repülőtér-üzemeltető online felületeit figyelni.
repülőtérlázár jánosliszt ferenc nemzetközi repülőtérbudapest airport

Az építési és közlekedési miniszter rendkívüli közleményt tett közzé az időjárási helyzetről közösségi oldalán. Lázár János azt írta, az extrém időjárási viszonyok miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat.

Lázár János bejelentette, hogy bezárják a budapesti repülőteret. Forrás: Facebook/Budapest Airport
Lázár János bejelentette, hogy bezárják a budapesti repülőteret. Forrás: Facebook/Budapest Airport

Lázár János bejelentése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről

A miniszteri közlés szerint a járatindítás és járatfogadás átmeneti szüneteltetésének oka az ónos eső és az extrém jegesedés. A tájékoztatás kitér arra is, hogy a Budapest Airport a fejleményekről folyamatosan információt ad, ezért az utasoknak az üzemeltető online csatornáit érdemes követni.

Lázár János újabb hóhelyzetjelentést tett közzé

 

