Lázár János bejelentette, hogy átmenetileg leáll a forgalom a Liszt Ferenc repülőtéren

Az építési és közlekedési miniszter jelezte: a biztonsági okok miatt meghozott intézkedés ideiglenes, a fejleményekről pedig a Budapest Airport ad folyamatos tájékoztatást. Lázár János felhívta a figyelmet, hogy az utasoknak érdemes a repülőtér-üzemeltető online felületeit figyelni.
Az építési és közlekedési miniszter rendkívüli közleményt tett közzé az időjárási helyzetről közösségi oldalán. Lázár János azt írta, az extrém időjárási viszonyok miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat.
Lázár János bejelentése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről
A miniszteri közlés szerint a járatindítás és járatfogadás átmeneti szüneteltetésének oka az ónos eső és az extrém jegesedés. A tájékoztatás kitér arra is, hogy a Budapest Airport a fejleményekről folyamatosan információt ad, ezért az utasoknak az üzemeltető online csatornáit érdemes követni.
