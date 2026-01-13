Lázár János bejelentette, hogy átmenetileg leáll a forgalom a Liszt Ferenc repülőtéren

Az építési és közlekedési miniszter rendkívüli közleményt tett közzé az időjárási helyzetről közösségi oldalán. Lázár János azt írta, az extrém időjárási viszonyok miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat.

Lázár János bejelentette, hogy bezárják a budapesti repülőteret. Forrás: Facebook/Budapest Airport

Lázár János bejelentése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről

A miniszteri közlés szerint a járatindítás és járatfogadás átmeneti szüneteltetésének oka az ónos eső és az extrém jegesedés. A tájékoztatás kitér arra is, hogy a Budapest Airport a fejleményekről folyamatosan információt ad, ezért az utasoknak az üzemeltető online csatornáit érdemes követni.