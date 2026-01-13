Lázár János bejelentkezett: ilyen a helyzet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Hírlevél
Az időjárási körülmények miatt Közép-Európa több repülőteréhez hasonlóan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is repülőtérzárat rendeltek el az ónos eső és az extrém jegesedés okozta fokozott biztonsági kockázat miatt – közölte Lázár János. A közlekedési miniszter jelezte, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fél 11 óta biztonsági okokból átmenetileg nem fogad és nem indít járatokat.
Fejleményekről számolt be Lázár János a budapesti repteret illetően, melyet ma délelőtt az időjárási viszonyok miatt átmenetileg le kellett zárni. Az építési és közlekedési miniszter közölte, a repülőtéren és környezetében január 13., kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben jelenleg 

a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. 

Hangsúlyozta, a Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

 Folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket (Fotó: Lázár János/Facebook)

A tárca vezetője jelezte, a délelőtt folyamán

az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe,

aminek következtében a légijármű elakadt. Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.

Hozzátette, a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad ki a repülőtér aktuális körülményeiről. 

Az utasokat arra kérjük, hogy járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát, illetve a légitársaságok tájékoztatásait. 

Lázár János korábban már közölte, a biztonsági okok miatt meghozott intézkedés ideiglenes, a fejleményekről pedig a Budapest Airport ad folyamatos tájékoztatást. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az utasoknak érdemes a repülőtér-üzemeltető online felületeit figyelni.

 

