Lázár János egy újabb érvet hozott fel a bevándorlás ellen – videó

„A tipikus libsi jóemberkedés. Még azt sem lehet mondani, hogy cigány, csak eltartott kisujjal azt, hogy roma. Nekem egy Csipkejózsika a Rózsadombról ne dumáljon a cigányok integrációjáról, mert én több mint húsz éve csináltam, csinálom, amiről ő még csak sápítozik” – írta Lázár János miniszter Facebook videó-bejegyzéséhez pénteken.

Lázár János: Elsőbbség a cigányoknak a migránsokkal szemben

Fotó: Képernyőfotó

A miniszter azzal kapcsolatban hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt politikusa kifogásolta a miniszter szavait. Lázár János a balatonalmádi Lázárinfón beszélt a cigány integrációról, ennek kapcsán a miniszter elmondta:

Annál nagyobb siker, mint hogy mi több százezer magyar cigány fiatal számára lehetőséget biztosítottunk, sok-sok évtized után elmennek tanulni, a tanulás után szakmunkás bizonyítványt szereznek, középiskolai végzettséget, sokan közülük elmennek egyetemre, főiskolára.

Elhelyezkednek, dolgoznak, keresnek, lakást vesznek, építkeznek, munkával akarnak boldogulni, ennél nagyobb siker nem létezik. Ez a legnagyobb siker.”

Lázár János: Egy újabb érv a bevándorlás ellen

A miniszter azt is hozzátette: még az Intercityken sem akar Ázsiából vagy Észak-Afrikából behozott takarítókat látni addig, amíg van akárcsak egy munkanélküli cigányember is Borsodban, Nógrádban, Baranyában vagy bárhol az országban. Ez

egy újabb érv a bevándorlás ellen: elsőbbség a cigányoknak mindenféle migránsokkal szemben.

Lázár János ennek apropóján rákérdezett:

A Tisza kormányon mit csinálna azzal a napi millió eurós büntetéssel, amit Magyarország azért fizet, mert nem fogad be migránsokat? Tovább fizetnék a büntetést vagy beengednék a migránsokat?”

A miniszter rámutatott,

nincs harmadik út, nincs mellébeszélés, ugyanis szerinte, ha beengedik a migránsokat, akkor a legszegényebb magyarok, köztük a közmunkából vagy takarításból élő cigányemberek munkáját veszik el.

Erre válaszoljanak Csipkejózsikáék, ne azon mesterkedjenek, hogy lenácizzák a fél országot, ami pontosan tudja, hogy az igazságról beszéltem.”