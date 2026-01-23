Hírlevél
Lázár János egy újabb érvet hozott fel a bevándorlás ellen – videó

A kormány több százezer magyar cigány fiatal számára lehetőséget biztosított a tanuláshoz, munkához és lakhatáshoz– mondta el a közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésében. Lázár János azt is hozzátette, viszont az Intercityken sem akar Ázsiából vagy Észak-Afrikából behozott takarítókat látni addig, amíg van akárcsak egy munkanélküli cigányember is bárhol az országban.
lázár jánosTisza Pártmigránscigányintegráció

„A tipikus libsi jóemberkedés. Még azt sem lehet mondani, hogy cigány, csak eltartott kisujjal azt, hogy roma. Nekem egy Csipkejózsika a Rózsadombról ne dumáljon a cigányok integrációjáról, mert én több mint húsz éve csináltam, csinálom, amiről ő még csak sápítozik” – írta Lázár János miniszter Facebook videó-bejegyzéséhez pénteken.

Lázár János, lázárinfó, miniszter
Lázár János: Elsőbbség a cigányoknak a migránsokkal szemben
Fotó: Képernyőfotó

A miniszter azzal kapcsolatban hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt politikusa kifogásolta a miniszter szavait. Lázár János a balatonalmádi Lázárinfón beszélt a cigány integrációról, ennek kapcsán a miniszter elmondta:

Annál nagyobb siker, mint hogy mi több százezer magyar cigány fiatal számára lehetőséget biztosítottunk, sok-sok évtized után elmennek tanulni, a tanulás után szakmunkás bizonyítványt szereznek, középiskolai végzettséget, sokan közülük elmennek egyetemre, főiskolára.

Elhelyezkednek, dolgoznak, keresnek, lakást vesznek, építkeznek, munkával akarnak boldogulni, ennél nagyobb siker nem létezik. Ez a legnagyobb siker.” 

Lázár János: Egy újabb érv a bevándorlás ellen

A miniszter azt is hozzátette: még az Intercityken sem akar Ázsiából vagy Észak-Afrikából behozott takarítókat látni addig, amíg van akárcsak egy munkanélküli cigányember is Borsodban, Nógrádban, Baranyában vagy bárhol az országban. Ez

egy újabb érv a bevándorlás ellen: elsőbbség a cigányoknak mindenféle migránsokkal szemben.

Lázár János ennek apropóján rákérdezett:

A Tisza kormányon mit csinálna azzal a napi millió eurós büntetéssel, amit Magyarország azért fizet, mert nem fogad be migránsokat? Tovább fizetnék a büntetést vagy beengednék a migránsokat?”

A miniszter rámutatott,

nincs harmadik út, nincs mellébeszélés, ugyanis szerinte, ha beengedik a migránsokat, akkor a legszegényebb magyarok, köztük a közmunkából vagy takarításból élő cigányemberek munkáját veszik el.

Erre válaszoljanak Csipkejózsikáék, ne azon mesterkedjenek, hogy lenácizzák a fél országot, ami pontosan tudja, hogy az igazságról beszéltem.”

 

