Lázár János: Az elmúlt 25 évben mindig a cigányokért dolgoztam, és soha nem a cigányok ellen

A miniszter felszólalásának nagy részét a témának szentelte. Beszéde elején külön köszöntötte a somogyi cigány honfitársait, akikkel szerinte közösen jobbá tettek a megyét és az országot az elmúlt 16 esztendőben. „Köszönjük minden cigány-magyar honfitársunknak a bajtársiasságot, a közös harcot, a barátságot és azt, hogy Magyarország az ő segítségükkel is immár jobb ország, mint volt" – hangsúlyozta Lázár János.

Lázár János építési és közlekedési miniszter

Fotó: MTI/Illyés Tibor / MTI/Illyés Tibor

Bocsánatot kért Lázár János

Majd aláhúzta: „Nekünk, fideszeseknek az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk ebben az országban, hogy minden magyar embernek munkát teremtsünk, és nem az a kötelességünk, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk."

Aki engem ismer, jól tudja, hogy az elmúlt 25 évben mindig a cigányokért dolgoztam, és soha nem a cigányok ellen

– mutatott rá, hozzátéve, hogy tisztelet a melósoknak és tisztelet a takarítómunkásoknak is. Ezt követően jött a bocsánatkérés: „Szeretném megkövetni azokat a cigány-magyar honfitársaimat, akiknek fájt az a néhány mondat, bocsánat érte, valóban sajnálom." Majd hozzátette, hogy: „Somogyországnak és Magyarországnak a következő tíz esztendőben a magyarországi cigányok jelentik a valódi tartalékot."

A tárcavezető Balatonalmádiban tartott csütörtöki fórumán arról beszélt, hogy ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítania kell az InterCityn a mosdót, akkor az országnak – a bevándorlás elkerülése érdekében – fel kell tárnia a belső tartalékait, ez pedig szerinte a cigányságot jelenti.