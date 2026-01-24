Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Fontos

Most dől el Ukrajna sorsa – Zelenszkij retteg

Lázár János

Lázár János: Az elmúlt 25 évben mindig a cigányokért dolgoztam, és soha nem a cigányok ellen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szombati, Kaposváron megtartott DPK-találkozón bocsánatot kért Lázár János építési és közlekedési miniszter a csütörtöki Lázárinfón elmondott beszédéért, amelyben félreérthetően fogalmazott a cigánysággal kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázár JánoscigányságDPKDigitális Polgári Körbocsánatkérés

A miniszter felszólalásának nagy részét a témának szentelte. Beszéde elején külön köszöntötte a somogyi cigány honfitársait, akikkel szerinte közösen jobbá tettek a megyét és az országot az elmúlt 16 esztendőben. „Köszönjük minden cigány-magyar honfitársunknak a bajtársiasságot, a közös harcot, a barátságot és azt, hogy Magyarország az ő segítségükkel is immár jobb ország, mint volt" – hangsúlyozta Lázár János.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Kaposvár, DPKKaposvár, 2026.01.24.
Lázár János építési és közlekedési miniszter
Fotó: MTI/Illyés Tibor / MTI/Illyés Tibor

Bocsánatot kért Lázár János

Majd aláhúzta: „Nekünk, fideszeseknek az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk ebben az országban, hogy minden magyar embernek munkát teremtsünk, és nem az a kötelességünk, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk."

Aki engem ismer, jól tudja, hogy az elmúlt 25 évben mindig a cigányokért dolgoztam, és soha nem a cigányok ellen

– mutatott rá, hozzátéve, hogy tisztelet a melósoknak és tisztelet a takarítómunkásoknak is. Ezt követően jött a bocsánatkérés: „Szeretném megkövetni azokat a cigány-magyar honfitársaimat, akiknek fájt az a néhány mondat, bocsánat érte, valóban sajnálom." Majd hozzátette, hogy: „Somogyországnak és Magyarországnak a következő tíz esztendőben a magyarországi cigányok jelentik a valódi tartalékot."

A tárcavezető  Balatonalmádiban tartott csütörtöki fórumán arról beszélt, hogy ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítania kell az InterCityn a mosdót, akkor az országnak – a bevándorlás elkerülése érdekében – fel kell tárnia a belső tartalékait, ez pedig szerinte a cigányságot jelenti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!