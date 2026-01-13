Lázár János: Jelentősen csökkent a buszok késése, latyak váltja fel az ónos esőt

Lázár János közlése szerint országosan már szinte mindenhol csapadékmentes az idő, de a síkosság elleni védekezés továbbra is folyamatos, és több térségben latyakos, havas, hókásás burkolatra kell számítani.

Lázár János a hóhelyzetről: csökkent a buszok késése. Forrás: Facebook/Lázár János

Lázár János jelentése az útviszonyokról és a készletekről

Országszerte többnyire csapadékmentes az idő, a gyorsforgalmi utak jellemzően sónedvesek, de keleten – az M3, M35, M4, M43, M44 térségében – helyenként még latyakos a burkolat. A fő- és mellékutakon több régióban (Északi-középhegység környéke, keleti Alföld) havas–latyakos–hókásás szakaszok is előfordulnak.

A miniszter ismertette:

62 ezer tonna só és 1,49 millió liter CaCl2 oldat, a munkákban 380 munkagép dolgozik. Január 5. óta a Magyar Közút 57 ezer tonna sót és 3,19 millió liter oldatot, a koncessziós társaságok pedig 14,37 ezer tonna sót és 1,99 millió liter oldatot használtak fel.

Vonatok, buszok, HÉV: itt vannak a legfontosabb fejlemények

A hegyeshalmi határátmenetben az ÖBB 9:50-től ismét indít és fogad vonatokat, de a nemzetközi forgalomban 30–60 perces késések is előfordulnak. A Railjetek Bécs és Hegyeshalom között nem járnak, a Hegyeshalom–Budapest szakaszon pótlás van.

A Prága–Pozsony–Párkány–Vác–Nyugati vonalon korlátozás van, a 275-ös és 272-es nem közlekedik, a Nyugatin melegedő szerelvényt állítottak be. Debrecen és Apafa állomáson váltóhibák miatt késések és járatlemondások lehetnek.

A buszok helyenként 15–25 percet késhetnek; összesen 9 települést nem érintenek, és 27 megálló átmenetileg nem kiszolgálható. A HÉV minden vonalon menetrend szerint jár.