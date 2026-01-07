Lázár János bejelentést tett a közlekedésről

Ezekben a percekben is a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó, és több mint 2 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. Ezt egészítik ki a további, regionális vállalatok kapacitásai – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Lázár János.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Magyarország építési és közlekedési minisztere tájékoztatott: az M0-s és az M44-es, valamint az M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályák burkolata több szakaszon latyakos, helyenként hókásás, de a munkagépek folyamatosan úton vannak. Az M43-as, valamint az M85-ös és M86-os autóutakon sónedves a burkolat, míg a fő- és mellékutak országszerte havasak, latyakosak. A látási viszonyok az időjárás miatt több helyen korlátozottak lehetnek.

Január 5-e hétfő 0 órától a Magyar Közút 25 715 tonna sót és több mint 1 millió liter oldatot, míg a koncessziós társaságok mintegy 7 800 tonna sót és közel 900 ezer liter oldatot használtak fel.

Lázár: a vasút tartja magát, de késések vannak

A vasúti közlekedésben a váltók tisztítása folyamatos, ám a sűrű havazás lassítja a munkát, ezért elsősorban a kiemelt csomópontokra koncentrálnak. A váltófűtések vidéken rendben működnek, ugyanakkor több vonalon késések tapasztalhatók.

Az ország nyugati részén jellemzően 15–20 perces késések fordulnak elő, de egyes járatoknál ennél nagyobb eltérések is lehetnek.

Gyékényesen, a GYSEV kezelésében jelentős zavar alakult ki, mivel a váltók tisztítására küldött személyzet közúti baleset miatt nem jutott el a helyszínre.

További fennakadások voltak Rákospalota–Újpesten, a Kőbánya-Kispest–Lajosmizse, valamint a Szolnok–Hatvan vonalon, míg a Hatvan–Somosköújfalu közötti szakaszon egyes vonatok elmaradtak. A tájékoztatás szerint minden vonalon biztosított az eljutás, még ha lassabban is.

A buszoknál nagyobb késések

A buszjáratok az ország nagy részén 15–60 perces késéssel közlekednek, egyes esetekben pedig bizonyos településeket nem érintenek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV+ alkalmazásban.

A HÉV-forgalom ugyanakkor valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.

Lázár János megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását, akik a nehéz időjárási körülmények ellenére is folyamatosan dolgoznak a közlekedés fenntartásán.