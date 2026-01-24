Lázár János: Ha a Fidesz nyer, mindenki nyer, aki dolgozik

A miniszter felszólalása kezdetén külön köszöntötte a somogyi cigány honfitársait, akikkel közösen tették jobbá a megyét és az országot az elmúlt 16 esztendőben. Lázár János a DPK háborúellenes gyűlésén beszélt szombaton.

Lázár János is felszólalt a szombati kaposvári DPK-gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI)

Lázár János: Kötelességünk mindenkinek munkát teremteni

Köszönjük minden cigány-magyar honfitársunknak a bajtársiasságot, a közös harcot, a barátságot és azt, hogy Magyarország az ő segítségükkel is immár jobb ország, mint volt

– hangsúlyozta.

Nekünk, fideszeseknek az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk ebben az országban, hogy minden magyar embernek munkát teremtsünk, és nem az a kötelességünk, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk.

Aki engem ismer, jól tudja, hogy az elmúlt 25 évben mindig a cigányokért dolgoztam, és soha nem a cigányok ellen

– mutatott rá.