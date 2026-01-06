Lázár János: A buszos közlekedést nehezíti a havazás, a vonatoknál nincs fennakadás

Lázár János bejegyzésében azt írta, hogy a Magyar Közút hálózatán 322, az MKIF-nél (a gyorsforgalmi utak üzemeltetését és fenntartását végző cégnél) 79 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban több mint 100 ezer tonna útszórósó és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

Emberek a 49-es villamos megállójánál a havas Budapesten, 2026. január 5-én (forrás: Facebook/BKK)

Lázár János: elsőfokú hókészenlét van érvényben



A miniszter kiemelte, hogy fenntartják az elsőfokú hókészenlétet a vasúton:

a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek.

A vonatközlekedés hajnalban országszerte minden vasútvonalon rendben elindult, nincsenek jelentős fennakadások – közölte a miniszter. Az autóbuszos közlekedést viszont továbbra is nehezíti a hó:

Veresegyház, Vác, Gödöllő, Esztergom térségében előfordulnak járatkimaradások, járműhibák; Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Vas vármegyében pedig az útviszonyok miatt maradnak ki megállók, de minden település elérhető.

A HÉV-közlekedésben nincs fennakadás – fűzte hozzá Lázár János.