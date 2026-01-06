Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

hóhelyzet

Lázár János: A buszos közlekedést nehezíti a havazás, a vonatoknál nincs fennakadás

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hajnali órákban komoly baleset nem volt. Az utak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként havas. A vonatforgalomban nincs jelentős fennakadás, de az autóbuszos közlekedést továbbra is nehezíti a hó – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter kedd reggel a Facebook-oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hóhelyzetvonatMÁV-Volán CsoporthavazásközlekedésLázár Jánosfennakadásautóbusz

Lázár János bejegyzésében azt írta, hogy a Magyar Közút hálózatán 322, az MKIF-nél (a gyorsforgalmi utak üzemeltetését és fenntartását végző cégnél) 79 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban több mint 100 ezer tonna útszórósó és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

Emberek a 49-es villamos megállójánál a havas Budapesten, 2026. január 5-én (forrás: Facebook/BKK)
Emberek a 49-es villamos megállójánál a havas Budapesten, 2026. január 5-én (forrás: Facebook/BKK)

Lázár János: elsőfokú hókészenlét van érvényben


A miniszter kiemelte, hogy fenntartják az elsőfokú hókészenlétet a vasúton: 

a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek.

A vonatközlekedés hajnalban országszerte minden vasútvonalon rendben elindult, nincsenek jelentős fennakadások – közölte a miniszter. Az autóbuszos közlekedést viszont továbbra is nehezíti a hó: 

Veresegyház, Vác, Gödöllő, Esztergom térségében előfordulnak járatkimaradások, járműhibák; Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Vas vármegyében pedig az útviszonyok miatt maradnak ki megállók, de minden település elérhető.

A HÉV-közlekedésben nincs fennakadás – fűzte hozzá Lázár János.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!