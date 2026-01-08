Lázár János helyzetjelentése: járhatóak az utak, a vasútnál nincs fennakadás

Több száz gép dolgozik, a vasút működik

A Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 84.006 tonna só, 1.990.137 liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 252 munkagép látja el a feladatokat”

– tájékoztatott a miniszter. Hozzátette, „a vasút tartja magát”: a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések rendben működnek, és a vonatok döntő többsége már menetrend szerint közlekedik. Az autóbuszos közlekedésben komoly fennakadás nincs, ugyanakkor néhány település továbbra sem közelíthető meg busszal. A miniszter külön köszönetet mondott a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállásáért.