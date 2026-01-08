Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Mi történik?

Washington szemet vetett valamire – Európa ideges

Hóhelyzet

Havazás és –22 fok: brutális tél csap le Magyarországra

lázár jános

Lázár János helyzetjelentése: járhatóak az utak, a vasútnál nincs fennakadás

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elvonul a csapadékzóna, de az ország több pontján továbbra is téli útviszonyok nehezítik a közlekedést. Lázár János szerint a közút és a vasút működik, a védekezés folyamatos.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lázár jánosMÁV-csoportmagyar közútvédekezés

Lázár János közösségi oldalán számolt be az aktuális helyzetről. A gyorsforgalmi utak többsége sónedves, ugyanakkor az M44-es autóúton Kardos térségében hókásás, az M4-es autópályán Berettyóújfalu környékén havas, míg az M3-ason Nyíregyháza és Vásárosnamény között latyakos burkolatra kell számítani, a főutakon pedig elszórtan havas szakaszok is előfordulnak.

Lázár János
Lázár János szerint nincs ok aggodalomra, a védekezés folyamatos (Forrás: Facebook/Lázár János)
Orbán Viktor fontos üzenetet közölt a hóhelyzet miatt

Több száz gép dolgozik, a vasút működik

A Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 84.006 tonna só, 1.990.137 liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 252 munkagép látja el a feladatokat” 

– tájékoztatott a miniszter. Hozzátette, „a vasút tartja magát”: a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések rendben működnek, és a vonatok döntő többsége már menetrend szerint közlekedik. Az autóbuszos közlekedésben komoly fennakadás nincs, ugyanakkor néhány település továbbra sem közelíthető meg busszal. A miniszter külön köszönetet mondott a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállásáért.

hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
Galéria: Nagy erőkkel zajlik a havas utak takarítása
1/15
A havas utak takarítása folyamatos és országos szinten zajlik

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!