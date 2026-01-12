Lázár János Közlekedésinfója – élőben az Origón

Lázár János hétfőn a közösségi oldalán jelezte, hogy rövid, élő közlekedési tájékoztatót tart. A bejelentkezés célja az, hogy áttekintést adjon az országos közlekedési helyzetről, különös tekintettel a közutakról, a vasúti és autóbuszos közlekedés működésére, valamint az elmúlt napok hóhelyzetéről.

Lázár János a tájékoztatón elmondta, hogy a közlekedési miniszterré való kinevezése, 2022 óta eltelt három évben

a legfontosabb változás az, hogy az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek.

Lázár János a rendkívüli hóhelyzetről beszélt

Lázár János építési és közlekedési miniszter a rendkívüli téli időjárás miatt elrendelt védekezésről adott áttekintést. Elmondta: a Magyar Közút által kezelt 31 ezer kilométernyi úthálózaton mintegy 3 ezer munkavállaló teljesített folyamatos szolgálatot az elmúlt napokban. A MÁV és a Volán csoportnál további 12 ezer ember végzett többletmunkát a hóhelyzet és az extrém hideg miatt.

A miniszter szerint a vasúti közlekedésben külön feladatot jelent a mintegy 15 ezer váltó folyamatos átállítása és üzemben tartása, különösen azért, mert a következő 36 órában még két rendkívül hideg éjszaka várható, ami befolyásolhatja a közlekedést.

Lázár közölte:

a Magyar Közút eddig 50 ezer tonna útszóró sót és 2,5 millió liter folyékony szóróanyagot juttatott ki az úthálózatra.

Magyarországon összesen mintegy 210 ezer kilométernyi út található, ebből 180 ezer kilométert az önkormányzatok, 31 ezer kilométert pedig az állam kezel. A jelenlegi készletek szerint 40 ezer tonna só és mintegy 1,5 millió liter folyékony anyag áll rendelkezésre, ami normál időjárási körülmények között akár február végéig is elegendő lenne, de a következő 35 órában még jelentős felhasználásra számítanak.

Marad a rendkívüli időjárás

A miniszter arról is beszélt, hogy az Operatív Törzs tájékoztatása szerint még mintegy 36 órán keresztül rendkívüli időjárásra kell felkészülni. Csütörtökön és pénteken várható enyhülés, pénteken már az ország egyes részein plusz hőmérsékletek is előfordulhatnak. Ugyanakkor ma délután és este ónos eső érkezik az ország nyugati felébe, amely kelet felé haladva hóvá alakulhat.





Cikkünk frissül!