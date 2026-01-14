Lázár János: A kamionok autópályára terelése nem pénzkérdés

Napokon belül mintegy 300 magyar település lakói szabadulhatnak meg az utcáikon áthaladó, zajt és veszélyt okozó nehézteher-forgalomtól. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban bejelentette: a 20 tonna feletti tranzit- és teherforgalom a jövőben kizárólag kijelölt útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. Országszerte 56 helyszínen, összesen 262 kilométeren vezetnek be súlykorlátozást, lezárva azokat a kiskapukat, amelyek eddig lehetővé tették, hogy kamionok lakott területeken vágjanak át.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón

Fotó: Ladóczki Balázs

Lázár János: Nem pénzkérdés, hanem az emberek védelme

A döntést most részletesen is megindokolta a miniszter. Lázár János hangsúlyozta: Magyarországon több mint 2000 kilométer gyorsforgalmi út épült, mégis mintegy hárommillió ember él olyan utcában vagy házban, amely előtt folyamatos teherforgalom zajlik. Mint fogalmazott,

az a kérdés, hogy minek építettünk autópályákat és gyorsforgalmi utakat, ha a forgalmat nem tereljük rá.

A kormány ezért nem engedi le az átmenő tranzitot az alsóbbrendű úthálózatra: