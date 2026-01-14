Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durván megfenyegették az USA-t: ha támadnak, nem marad el a kőkemény válasz

Olvasta?

Úgy helyretették Macront, hogy most az Élysée-palota egyik sötét sarkában sírdogálhat

kamion

Lázár János: A kamionok autópályára terelése nem pénzkérdés

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Napokon belül több száz magyar településen szűnhet meg az átmenő kamionforgalom. A kormány új szabályokkal a gyorsforgalmi utakra tereli a 20 tonna feletti tranzitforgalmat, Lázár János szerint a román, bolgár és szerb kamionoknak különösen nincs helyük a települések utcáin, ahol lakóházak állnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kamiongyorsforgalmilázár jánosautópálya

Napokon belül mintegy 300 magyar település lakói szabadulhatnak meg az utcáikon áthaladó, zajt és veszélyt okozó nehézteher-forgalomtól. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban bejelentette: a 20 tonna feletti tranzit- és teherforgalom a jövőben kizárólag kijelölt útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. Országszerte 56 helyszínen, összesen 262 kilométeren vezetnek be súlykorlátozást, lezárva azokat a kiskapukat, amelyek eddig lehetővé tették, hogy kamionok lakott területeken vágjanak át.

Fidesz–kongresszus, Fideszkongresszus, Fidesz-KDNP kanpányindító, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 10., Lázár János
Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón
Fotó: Ladóczki Balázs

Lázár János: Nem pénzkérdés, hanem az emberek védelme

A döntést most részletesen is megindokolta a miniszter. Lázár János hangsúlyozta: Magyarországon több mint 2000 kilométer gyorsforgalmi út épült, mégis mintegy hárommillió ember él olyan utcában vagy házban, amely előtt folyamatos teherforgalom zajlik. Mint fogalmazott, 

az a kérdés, hogy minek építettünk autópályákat és gyorsforgalmi utakat, ha a forgalmat nem tereljük rá.

A kormány ezért nem engedi le az átmenő tranzitot az alsóbbrendű úthálózatra: 

a Nyugat-Európa felé haladó román, bolgár és szerb kamionoknak az autópályákon kell végigmenniük, kerül, amibe kerül.

A döntés célja Lázár János szerint egyértelműen a magyar választópolgárok védelme. 

A román-bolgár-szerb kamionok nem fognak a ház előtt dübörögni

– fogalmazott, hozzátéve: a falvak nem olcsóbb útvonalak, hanem élhető települések és otthonok. A kormány a magyar fuvarozókkal is megállapodásra törekszik, az elv pedig változatlan: 

az átmenő tranzit maradjon az autópályákon, a lakóterületek pedig kapják vissza a nyugalmukat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!