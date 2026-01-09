Extrém fagy jön – Lázár János rendkívüli döntést jelentett be

A reggeli hőmérséklet –22°C és – 8°C között változik. A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak, vagy a folyamatos védekezés során sónedvesek. A főutak már többnyire szárazak, vagy sónedvesek, ez alól kivétel Tapolca, ahol hókásás lehet az út. A mellékutak a Dél-Dunántúlon és a keleti határ mentén még hókásásak, latyakosak. A látási viszonyok általában kedvezőek, de Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést – írta a miniszter.

A hótól megtisztított M8-as autóút Veszprém határában, az előtérben egy kiállított Mi 24-es katonai helikopter 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Nyitva maradnak az állomások

Minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk

– hangsúlyozta Lázár János.

A vasúton a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek, azonban a rendkívüli hideg időjárás miatt több helyen ez már nem elégséges, váltóhibák tapasztalhatóak.