Extrém fagy jön – Lázár János rendkívüli döntést jelentett be

A reggeli hőmérséklet –22°C és – 8°C között változik. A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak, vagy a folyamatos védekezés során sónedvesek. A főutak már többnyire szárazak, vagy sónedvesek, ez alól kivétel Tapolca, ahol hókásás lehet az út. A mellékutak a Dél-Dunántúlon és a keleti határ mentén még hókásásak, latyakosak. A látási viszonyok általában kedvezőek, de Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést – írta a miniszter.
Nyitva maradnak az állomások
Minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk
– hangsúlyozta Lázár János.
A vasúton a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek, azonban a rendkívüli hideg időjárás miatt több helyen ez már nem elégséges, váltóhibák tapasztalhatóak.
A vonatok jellemzően időben közlekednek, de főképp a keleti országrészben 15–30 perc közötti átlagos késések előfordulnak.
Az autóbuszos közlekedésben fennakadás útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg busszal a hóátfúvások miatt. Az útviszonyok miatt hét településet nem érintenek az autóbuszok, ezek: Tagyospuszta, Kéked, Felsőkéked, Pányok, Abod, Galvács és Dinnyeberki.
A HÉV H5-ös vonalán a hideg időjárás okozta járműhiba miatt egy vonat kimaradt a Békásmegyer–Batthyány tér–Békásmegyer útvonalon. A HÉV-forgalom ettől eltekintve folyamatos.
Lázár János kitért arra is, hogy a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 83 082,98 tonna só, 2 182 036 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 36 munkagép látja el a feladatokat. Hétfő éjfél óta a Magyar Közút 39 549 tonna sót és 1 844 847 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9844,88 tonna sót és 1 124 999 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.