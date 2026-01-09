Extrém fagy jön – Lázár János rendkívüli döntést jelentett be

Hírlevél
-22 fok mellé jön az ónos eső és a fagyott eső, életveszélyesek lesznek az utak

Az Építési és Közlekedési Minisztérium minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitott, és 24 órában nyitva is maradnak annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassanak az utazóknak. Az autóbuszos közlekedésben az útviszonyok miatt nincs fennakadás, a vonatok többsége menetrend szerint jár. Ezt Lázár János közlekedési miniszter közölte péntek reggeli helyzetjelentésében a Facebook-oldalán.
A reggeli hőmérséklet –22°C és – 8°C között változik. A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak, vagy a folyamatos védekezés során sónedvesek. A főutak már többnyire szárazak, vagy sónedvesek, ez alól kivétel Tapolca, ahol hókásás lehet az út. A mellékutak a Dél-Dunántúlon és a keleti határ mentén még hókásásak, latyakosak. A látási viszonyok általában kedvezőek, de Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést – írta a miniszter.

A hótól megtisztított M8-as autóút Veszprém határában, az előtérben egy kiállított Mi 24-es katonai helikopter 2026. január 7-én. MTI/Máthé Zoltán
A hótól megtisztított M8-as autóút Veszprém határában, az előtérben egy kiállított Mi 24-es katonai helikopter 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Nyitva maradnak az állomások

Minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk 

– hangsúlyozta Lázár János.

A vasúton a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek, azonban a rendkívüli hideg időjárás miatt több helyen ez már nem elégséges, váltóhibák tapasztalhatóak. 

A vonatok jellemzően időben közlekednek, de főképp a keleti országrészben 15–30 perc közötti átlagos késések előfordulnak.

 

Vörös riasztást adtak ki az ónos eső miatt!

Az autóbuszos közlekedésben fennakadás útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg busszal a hóátfúvások miatt. Az útviszonyok miatt hét településet nem érintenek az autóbuszok, ezek: Tagyospuszta, Kéked, Felsőkéked, Pányok, Abod, Galvács és Dinnyeberki.

A HÉV H5-ös vonalán a hideg időjárás okozta járműhiba miatt egy vonat kimaradt a Békásmegyer–Batthyány tér–Békásmegyer útvonalon. A HÉV-forgalom ettől eltekintve folyamatos.

Lázár János kitért arra is, hogy a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 83 082,98 tonna só, 2 182 036 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 36 munkagép látja el a feladatokat. Hétfő éjfél óta a Magyar Közút 39 549 tonna sót és 1 844 847 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9844,88 tonna sót és 1 124 999 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

 

