Óriási baklövés: használhatatlan lőszerekkel látták el az ukrán frontot

Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

Lázár János: Több ezren dolgoznak a vasútnál a hóhelyzetben

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az építési és közlekedési miniszter friss adatokat közölt arról, hogyan tartják működésben a vasúti közlekedést a szélsőséges időjárás idején. Lázár János szerint a MÁV-csoport munkatársai nagy létszámmal dolgoznak a váltók, peronok és utasforgalmi területek tisztításán, hogy az üzem és az utasok biztonsága megmaradjon.
Lázár Jánoshavazáshóhelyzetvasút

Az építési és közlekedési miniszter bejegyzése alapján országszerte több ezer ember dolgozik a hó- és jégmentesítésen, miközben a közlekedés fenntartásához a kitérők tisztítása, a peronok takarítása és a síkosságmentesítés is töretlenül zajlik. Lázár János friss számadatokat tett közzé.

Lázár János számadatokkal prezentálta a hóhelyzet miatt zajló munkálatokat. Fotó: MTI/Kovács Attila
Lázár János hagyta, hogy a számok beszéljenek helyette

A közlekedési miniszter közlése alapján a váltók és kitérők hó- és jégmentesítésével jelenleg 2316 fő foglalkozik országszerte, és a tegnapi nap folyamán 2788 kitérő takarítását végezték el a kapacitások biztosítása érdekében.

A peronok és az oda vezető járdák, valamint az alul- és feljárók takarítását 1209 szolgálati helyen szerződéses partner végzi, 400–500 fő bevonásával. A munkák során eddig több, mint 150 tonna útszóró sót használtak fel.

A takarítás összesen 1 156 039 négyzetméternyi peront, 42 766 négyzetméternyi alul- és felüljárót, valamint 248 140 négyzetméternyi utat, járdát és parkolót érint. 

– összegezte.

 

