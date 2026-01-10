Lázár János újabb hóhelyzetjelentést tett közzé

Már csak a hideg! Szinte az egész országban csapadékmentes az idő, a délnyugati határnál is elállt az eső. Továbbra is ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, azonban már csak Veszprém vármegyében, a déli országhatár mentén és elszórtan a Dél-Alföld vármegyéiben is – írta Lázár János a Facebook-bejegyzésében.

A közlekedési miniszter kifejtette:

A gyorsforgalmi utak mindenütt sónedvesek, ahogy a főutak burkolata is, bár a déli országhatár mentén, illetve elszórtan Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben latyakos is lehet. A mellékutak némileg jobban, főleg a Dunántúl déli részén, illetve a keleti országhatár mentén, Csongrád-Csanád vármegyében havas burkolat is előfordulhat. Friss hóréteget az ország területén nem jelentettek. A látási viszonyok változóak, vannak köddel érintett területek. A hőmérséklet -11 és 0 Celsius-fok között változik.

Hozzátette:

A Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 76073 tonna só, 1945224 liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 154 munkagép látja el a feladatokat. Január 5-e hétfőtől a Magyar Közút eddig 45882 tonna sót és mintegy 2 millió 359 ezer liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 11486 tonna sót és 1 millió 355 ezer liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

Nyitva maradnak az állomások: Minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk.

A hideg időjárás a mechanikus berendezések – elsősorban a váltók – sorozatos meghibásodását okozza. A berendezések takarítása folyamatosan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik. A váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek. A vonatok közlekedésében egyelőre fennakadás nem tapasztalható.

Az autóbuszos közlekedésben fennakadás útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal az utak állapota miatt. Az alábbi településeket jelenleg nem érintik az autóbuszok: Tagyospuszta, Csenyéte, Kánó, Imola, Dinnyeberki, Magyarsarlós, Vajszló, Kórós, Gadány.

A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik. Köszönöm a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását! – írta Lázár János a Facebook-bejegyzésében.