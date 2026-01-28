Ukránbarát kormány bármi áron – Lázár János szerint ez Ukrajna célja

Hírlevél
47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Ukrajnának nem titkolt célja van: hogy Budapesten is ukránbarát kormány jöjjön létre. Lázár János szerint ezért már most minden eszközt mozgósítanak, a szavazatok befolyásolásától a pénzügyi nyomásig.
lázár jánosnyomásgyakorlásukrajnauniós tagságlevélszavazat

Lázár János a siófoki Lázárinfón súlyos állításokat fogalmazott meg az ukrán befolyásgyakorlással kapcsolatban. A miniszter szerint Ukrajna mindent megtesz azért, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely feltétel nélkül kiszolgálja a háborús érdekeit – még akkor is, ha ez a magyar választók jogainak megsértésével jár.

Lázár János
Lázár János úgy véli, Ukrajna nem válogat az eszközökben, ha az uniós csatlakozásáról van szó (Forrás: Facebook/Lázár János)

Listázás, pénz és nyomásgyakorlás

Egy résztvevő a fórumon arról tájékoztatott, hogy Ukrajnában megkezdték azok listázását, akik 2022-ben levélszavazatot adtak le a magyar országgyűlési választásokra. A kérdés nem technikai, hanem politikai az ukránok részéről: 

Hogy lehet kivédeni, hogy azok a levélszavazatok, amiket adnak, célba érjenek?”

Ez az jelenti, hogy Ukrajna a háborút kizárólag a saját érdekei mentén próbálja megvívni és megnyerni. Lázár János szerint Ukrajna rendkívül rosszul áll a fronton, és hónapokon belül elveszítheti a háborút, ha nem kap újabb fegyvereket és pénzt. Ezért kulcsfontosságú számukra, hogy Európában – így Magyarországon is – baráti kormányok kerüljenek hatalomra. A miniszter arra figyelmeztetett: számítani kell a kárpátaljai magyar szavazatok blokkolására, befolyásolására és az ukrán pénzek megjelenésére. 

Szerintem az ukrán szervezett bűnözés is itt van Budapesten, és az ukrán titkosszolgálat és minden más dolgozik gőzerővel.”

– hangsúlyozta Lázár. Szerinte nem lenne meglepetés az sem, ha egyes ellenzéki pártok fölött előbb-utóbb ukrán pénzek nyomaira bukkannánk. A tét világos: Magyarország döntési szabadsága – és az, hogy ki mondja meg, mi történjen ebben az országban.

