Lázár János: Vagy biztonság van, vagy káosz

A mai korszellemet a biztonság és a káosz közötti választás határozza meg – erről beszélt Lázár János a balatonalmádi Lázárinfón. Az építési és közlekedési miniszter úgy fogalmazott: vagy biztonság van, vagy káosz, illetve bizonytalanság, és ez a dilemma ma egész Európát áthatja.

Lázár János: lezárulni látszik a béke és a gyarapodás korszaka Fotó: Képernyőfotó

Lázár János emlékeztetett arra, hogy sokak számára – különösen a sváb származású vagy német orientáltságú közösségekben – ismerős a Zeitgeist, vagyis a korszellem fogalma. Szerinte azonban ma ez már nem egy kulturális vagy filozófiai kérdés, hanem nagyon is gyakorlati valóság: a biztonság korszakából egyre inkább a bizonytalanság felé sodródik a kontinens.

Lázár János: lezárulni látszik a béke és a gyarapodás korszaka

A miniszter felidézte: senki nem gondolta volna, hogy Magyarország NATO-csatlakozása után, 1999-ben, majd az Európai Unióhoz való csatlakozást követően, 2004 után újra felmerülhet a két szövetség szétesésének lehetősége. Véleménye szerint ma már látható, hogy

az érdekellentétek és a mélyülő nézetkülönbségek szétfeszítik azokat a struktúrákat, amelyek korábban a biztonság és a jólét ígéretét hordozták.

Lázár János arra is rámutatott: a ma élő európai emberek életében lezárulni látszik a béke és a gyarapodás korszaka, és egy olyan időszak következik, amelyet a létbizonytalanság, sőt egyre inkább a fizikai bizonytalanság jellemez. Hangsúlyozta, hogy különösen az idősebb, tapasztaltabb generációk számára sokkoló ez a fordulat.

Mint mondta, nyolcvan évvel a második világháború után Európa ismét háborúval szembesül, és a kontinensen újra olyan konfliktus zajlik, amely sok tekintetben emlékeztet a múlt század tragédiáira.

Sőt, Németországban ma már nyílt vita tárgya az is, hogy száz éven belül harmadszor is fegyveres konfliktusba sodródhatnak Oroszországgal.

A miniszter szerint mindez világosan jelzi: Európa korszelleme megváltozott, és a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a biztonság vagy a káosz irányába billen-e el a mérleg.