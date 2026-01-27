Lázár János: Vizsgálhatja Magyar Péter, alulról meg fölülről is!

Én vagyok az az ember, aki munka és munka között nem teszek különbséget – mondta Lázár János a videójában.

Lázár János építési és közlekedési miniszter

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A miniszter kifejtette:

Az én szüleim fizikai munkából jutottak egyről a kettőre. Maszek parasztok voltak mindig, ma is azok, földművesek, volt állásuk, meg harmadállásuk és dolgoztak látástól vakulásig. Azért van nekik, mert megdolgoztak érte, minden fillérjéért. Vizsgálhatja Magyar Péter, alulról meg fölülről is. Edzett családom van, mert kuláküldözöttek vagyunk, évtizedeken keresztül üldözték, csesztették az őseinket, úgyhogy ha kuláküldözés jön, akkor föl vagyunk rá készülve, megvan hozzá a családi, genetikai rutin, nem probléma.

De én megbecsülöm a fizikai munkát, mert az én apám, én anyám 50 kilós zsákokat emelgetett. Én megbecsülöm, aki fizikai munkát végez. Úgyhogy ha valakinek számon kérni butaság és hiba, az én vagyok. Sőt, nem teszek különbséget egyetemi munka és fizikai munka között. Azt azonban fontosnak tartom, hogy ha az ember nem boldogul, akkor ragadjon meg minden lehetőséget. Ne a segélyért jelentkezzen, hanem akár cigány, akár nem cigány, menjen el dolgozni, és vállalja el azt a munkát, ami van, mert abból tud boldogulni, mert csak munka által lehet előrejutni. Ha valaki boldogulni akar – hangsúlyozta Lázár János.