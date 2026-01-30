Brüsszel teljesen fordítva ül a lovon a migráció kérdésében – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Legális új útvonalakat nyitna meg Európába az EU migrációs paktuma

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Az Európai Bizottság öt évre szóló menekültügyi és migrációkezelési stratégiája vagyis a Migrációs Paktuma: Európát „globális mágnessé tenné a tehetségek számára”, és új legális bevándorlási útvonalakat nyitna, vagyis nem a migráció megállítását célozza, hanem annak „menedzselését”: Az elmúlt évtized társadalmi feszültségei és tragédiáit követően Brüsszel szerint a migráció továbbra sem biztonsági vagy civilizációs kockázat, hanem gazdasági és társadalmi eszköz.

Bevándorlással pótolnák a versenyképességet, ahelyett hogy az európai fiatalokat segítenék családalapításban, lakhatásban és munkában. Mindezt úgy, hogy maga a Bizottság is elismeri: az illegálisan érkezők többsége nem jogosult védelemre, és alig lehet őket kitoloncolni.

A probléma gyökere jogi és politikai: a Genfi-egyezményen alapuló jelenlegi nemzetközi jogi rendszer évekre az EU-ban tart olyan embereket, akik végül nem kapnak menekültstátuszt. Brüsszel válasza nem az illegálisan érkezők és itt tartózkodók kizárása, hanem a folyamat legalizálása és a migránsok szétosztása, még azok rovására is, akik eddig megvédték határaikat.

A világ közben változik: az Egyesült Államokban már kimondták, hogy a tömeges migráció nemzetbiztonsági kérdés. Magyarország is ezen az úton jár: erős határvédelem, nulla illegális migráns, integrációra költött összegek helyett családtámogatás. Amíg patrióta kormány van, ez így is marad – akármennyire is szeretnék Brüsszelben és hazai szövetségeseik is az ellenkezőjét – hangsúlyozta Orbán Balázs.