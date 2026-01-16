Lelepleződött Brüsszel: ez a tervük Magyarországgal

Kocsis Máté a 2026-os választás tétjéről beszélt, ami nem kicsi. Ez nem más, minthogy mi történik Magyarországgal 2030-ig.

Kocsis Máté: Amit ezek a birodalmi gondolkodású emberek akarnak, azt csak egy bábkormánnyal lehet megtenni. Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A frakcióvezető kifejtette, hogy a jelenlegi európai vezetők olyan elvárásokat fogalmaznak meg a tagállamok felé, amiből egyértelműen látszik, nem kezelik őket önálló nemzeteknek, hanem olyan provinciáknak, akik szolgalelkűen végrehajtják az kiadott utasításokat.

Kocsis Máté arra is kitért, hogy a Tisza Párt mindenben egyetért, amit az Európai Néppárt is képvisel. Ha nem így lenne, már régen kiléptek volna a pártcsaládból.

Tehát megállapítható, hogy Magyar Péter leendő kormányára úgy tekintenek, mint egy bábkormányra, ami teljesíti azokat a feltételeket, amit az európai vezetők diktálnak. Ezt azonban,

Olyanokkal lehet megtenni, akiket az Európai Bizottság pénzéből finanszíroznak. Olyanokkal lehet megtenni, akik mögött a komplett magyar liberális médiarendszert finanszírozzák”

– hívja fel a figyelmet Kocsis Máté.

A tét nem kicsi, a tétet nem mi adtuk, de készen állunk arra, hogy megvívjuk”

– zárta gondolatait a frakcióvezető.