Lendületbe hozta az országot az Otthon Start Program - videó

Az Otthon Start Program a fiataloknak óriási segítség, az egész országot lendületbe hozta – jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton. Panyi Miklós a kormány közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta: nagyon sokat beszélnek a budapesti ingatlanpiacról, de sokkal kevesebb szó esik arról, hogy kisebb, közepes méretű városokban is megmozdult az építőipar.

Panyi Miklós szerint az Otthon Start Program a fiataloknak óriási segítség, az egész országot lendületbe hozta (Fotó: Soós Lajos/MTI)

Ennek példája a decemberben indult dabasi beruházás is, amelynek keretében ötven lakás készül el jövő októberre – tájékoztatott, jelezve: „a lakásokat 95 százalékban már leszerződték, és az ötven lakásból húszra otthon startos fiatal jelentkezett”. Ezek a lakások új építésű lakások lesznek, energiatakarékosak, és a fiatalok, akik itt lakást fognak vásárolni, mind helyi kötődésűek – jelezte.

Nagy segítség a saját otthon megszerzésében az Otthon Start Program

Panyi Miklós hangsúlyozta: a fiatalok beszámolói szerint ha nincs ez a program, akkor nem lett volna lehetőségük saját otthonhoz jutni. – Az Otthon Start Program nagyon nagy mértékben segíti az otthonhoz jutásukat – szögezte le, kiemelve: az ország több száz pontján indulnak a dabasihoz hasonló, kisebb volumenű építkezések, fejlesztések, amelyekre az érdeklődés óriási.