tisza párt

Kocsis Máté: Ugye, hogy nem bonyolult?

43 perce
Olvasási idő: 2 perc
Kocsis Máté a közösségi oldalán öt pontban foglalta össze, miért akarja felszámolni a szuverén kormányt Brüsszel.
tisza pártukrajnafideszkocsis mátétámogatás

„Akik még mindig nem értik, miért akarnak a brüsszeli birodalmi központból bábkormányt ültetni Magyarország nyakára. Teszek még egy kísérletet, öt pontban, hátha” – írta Facebook oldalán a Fidesz frakcióvezetője. 

Fidesz–kongresszus, Fideszkongresszus, Fidesz-KDNP kanpányindító, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 10.
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón
Fotó: Ladóczki Balázs

A politikus kiemelte, 

tegnap bemutattak egy ütemtervet Ukrajna támogatására. Ebben az ütemtervben minden ukrán követelést elfogadtak.  Mik ezek a követelések? 800 milliárd dollár Ukrajnának, plusz 700 milliárd dollár a katonai kiadások megtérítésére, továbbá gyorsított EU-csatlakozás 2027-ig,  és további támogatások 2040-ig.

Kocsis Máté szerint a terv egy olyan őrültség, amit az Orbán-kormány egyértelműen megakadályozna, a Tisza Párt azonban szó nélkül elfogadná.

 

