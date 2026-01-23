Kocsis Máté: Ugye, hogy nem bonyolult?

„Akik még mindig nem értik, miért akarnak a brüsszeli birodalmi központból bábkormányt ültetni Magyarország nyakára. Teszek még egy kísérletet, öt pontban, hátha” – írta Facebook oldalán a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón

Fotó: Ladóczki Balázs

A politikus kiemelte,

tegnap bemutattak egy ütemtervet Ukrajna támogatására. Ebben az ütemtervben minden ukrán követelést elfogadtak. Mik ezek a követelések? 800 milliárd dollár Ukrajnának, plusz 700 milliárd dollár a katonai kiadások megtérítésére, továbbá gyorsított EU-csatlakozás 2027-ig, és további támogatások 2040-ig.

Kocsis Máté szerint a terv egy olyan őrültség, amit az Orbán-kormány egyértelműen megakadályozna, a Tisza Párt azonban szó nélkül elfogadná.