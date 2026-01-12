Már a liberálisok is belátják, hiba volt a határkerítést ócsárolni

Meglepő módon nyilatkozott saját korábbi és jelenlegi politikai nézeteiről Ember Márk és Hajós András. Mindkét közszereplő nyíltan liberális álláspontot képvisel, azonban úgy tűnik, egyre inkább jobbra húznak – az erről szóló podcast műsort osztotta meg Bohár Dániel közösségi oldalán.

A liberálisok is felébredtek! Jó reggelt!

A beszélgetés során felmerül a határkerítés kérdése is. Ember Márk, aki saját magát „ősliberálisnak” nevezi, most arról beszél, hogy tévesen kardoskodott a migránsok jogaiért évekkel ezelőtt.

Most már utólag azt mondom, hogy k*rva nagy hülyeség volt ezen vitázni és csak az érme egyik oldalát láttam.”

– fogalmazott.

Hajós András szintén saját példát hozva arról beszélt, hogy évekkel ezelőtt nyilvánosan kérdőjelezte meg Orbán Viktor állításait, később pedig rájött, hogy igaza volt.