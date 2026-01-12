Már a liberálisok is belátják, hiba volt a határkerítést ócsárolni

Hírlevél
A Probléma Hajóssal és Márkóval nevű beszélgetős műsor egyik epizódjában Ember Márk és Hajós András arról beszélnek, hogy korábbi, szélsőségesen liberális nézeteiket egyre inkább elvetik, és több ponton egyetértenek a Fidesz politikájával. Bohár Dániel riporter a podcastműsor egyik epizódját osztotta meg közösségi oldalán.
Meglepő módon nyilatkozott saját korábbi és jelenlegi politikai nézeteiről Ember Márk és Hajós András. Mindkét közszereplő nyíltan liberális álláspontot képvisel, azonban úgy tűnik, egyre inkább jobbra húznak – az erről szóló podcast műsort osztotta meg Bohár Dániel közösségi oldalán. 

Mindkét közszereplő nyíltan liberális álláspontot képvisel, de úgy tűnik, egyre inkább jobbra húznak. Forrás: Facebook/Ember Márk
A liberálisok is felébredtek! Jó reggelt!

A beszélgetés során felmerül a határkerítés kérdése is. Ember Márk, aki saját magát „ősliberálisnak” nevezi, most arról beszél, hogy tévesen kardoskodott a migránsok jogaiért évekkel ezelőtt. 

Most már utólag azt mondom, hogy k*rva nagy hülyeség volt ezen vitázni és csak az érme egyik oldalát láttam.”

– fogalmazott.

Hajós András szintén saját példát hozva arról beszélt, hogy évekkel ezelőtt nyilvánosan kérdőjelezte meg Orbán Viktor állításait, később pedig rájött, hogy igaza volt.

 

