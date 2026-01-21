A magyar egyetemek ismét előreléptek a nemzetközi rangsorokban – mondta a kulturális és innovációs miniszter a Facebookon.

Hankó Balázs: A magyar egyetemek ismét előreléptek a nemzetközi rangsorokban (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Hankó Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte:

megjelent a Times Higher Education szakterületi rangsora, amelyben a Semmelweis Egyetem a legjobb 200 intézmény közé került. Ez jelentős előrelépés – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb orvostudományi egyeteme lett.

A miniszter szerint 2030-ra tartható az a célkitűzés, hogy legyen magyar felsőoktatási intézmény a világ száz legjobbja között.

Hankó Balázs beszámolt arról is, hogy 12 magyar egyetem van a legjobb 5 százalékban. Míg 2020-ban 24 szakterületen, most már 60 szakterületen vagyunk ott az első 5 százalékban – emelte ki. A részletekről közölte: a Szegedi Tudományegyetem 11 tudományterületen került a legjobbak közé, 9 egyetem a műszaki-mérnöki, 7 a fizikai, szintén 7 pedig a gazdaságtudományi területen. A tárcavezető hangsúlyozta: jók a magyar egyetemek; háromból két magyar hallgató olyan egyetemre jár, ami a világ egyetemeinek legjobb öt százalékában van. Hajrá, magyar egyetemek, hajrá, magyar egyetemisták, a jelentkezési határidő február 15-e! – zárta a videóját a miniszter.