Szalay-Bobrovniczky Kristóf: indulnak a harckocsik segíteni – videó

A rendkívüli hóhelyzet miatt a Magyar Honvédség több eszközt átcsoportosított az ország különböző térségeibe, hogy szükség esetén mielőbb beavatkozhassanak.
Magyar Honvédség (MH)LeopardokSzalay-Bobrovniczky KristófLeopard 2HUA4hóhelyzet

A rendkívüli havazás miatt a Magyar Honvédség több eszközt átcsoportosított az ország különböző térségeibe, hogy a lehetséges gócpontokhoz közelebb kerüljenek, és szükség esetén rövid időn belül beavatkozhassanak – mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Tatán.

Kiemelte, hogy

Tatáról szerdán négy eszköz indult útnak: két Leopard A4 harckocsi Miskolcra, valamint két Wisent műszaki-vontató jármű Veszprémbe.

Kaposvárról két-két BTR–80 típusú harcjárművet csoportosítottak át Pécsre és Medinára – tette hozzá. A miniszter arról is beszélt, hogy a tatai laktanyában a készenlétben lévő állományt téli körülmények közötti vezetésre és vontatásra készítik fel, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre álljanak.

A Magyar Honvédség parancsnokságai és alakulatai utasítást kaptak arra, hogy feladataik végrehajtása közben haladéktalanul nyújtsanak segítséget, ha bajba jutott járműveket vagy embereket észlelnek

– emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A Magyar Honvédség az Operatív Törzs tagjaként a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben folyamatosan figyelemmel kíséri a rendkívüli hóhelyzet alakulását, és szükség esetén közreműködik a feladatok végrehajtásában – tette hozzá a miniszter.

