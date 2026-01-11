Pánikol Magyar Péter: dühösen reagált a Fidesz erősödését mutató 444-cikkre

Miután tegnap a Fidesz-KDNP megnevezte jelöltjeit az április parlamenti választásra, a baloldali pártokat támogató, külföldi támogatásokból működő 444.hu választási esélylatolgatásba kezdett. Mai cikkükben azt vették végig, hogy az egyes körzetekben hogyan állnak a kormánypártok, illetve a Tisza. Az elemzésben kisebb meglepetésre arra jutottak, hogy teljes patthelyzet alakult ki a felek között, ugyanannyi körzetet vinnének a riválisok - ez pedig erős visszatáncolásnak tűnik a baloldali közvélemény-kutatók és lapok számaihoz képest. Magyar Péter nem hagyta szó nélkül a fordulatot, és több kommentet is írt a baloldali portál közösségi oldalára a cikk alatt.

Nem nyerte el Magyar Péter tetszését a 444 legújabb választási elemzése. Forrás: 444.hu

Kiakadt Magyar Péter

A baloldali pártelnök úgy látja, hogy a 444 el akarja bizonytalanítani "a változást akarókat", ami azért is sem igazán állja meg a helyét, hiszen a portál az egyik legnagyobb támogatója a Tiszának. "Aki ezt az összeállítást készítette, az semmit nem tud az erőviszonyokról, nem látott egy kutatást se, nem járt vidéken" - írta vagdalkozva Magyar.

Magyar Péter dühösen kommentelte a 444 választási esélyeit latolgató cikkét. Forrás: Facebook/444.hu

Ezzel nem volt vége a sornak, a politikus azzal is előállt, hogy megrendelésre íródott a cikk. Jó kérdés, hogy kire gondolt Magyar, hiszen a 444 köztudottan nemzetközi forrásokból, azon belül is a Soros családhoz köthető pénzügyi körök támogatásiból tartja fenn magát.

Magyar Péter több hozzászólást is írt a cikkhez Forrás: Facebook/444.hu

Válságjelek a Tiszában

Jól megfigyelhető a trend, hogy a korábban a Tisza nagy fölényét mérő közvélemény-kutatócégek, és a baloldali párt vezetéséről író lapok az elmúlt hetekben, hónapokban finomítani kezdtek korábbi prognózisaikon. Nemrég már az egyik legelkötelezettebb ellenzéki intézet, a Medián is azt hozta ki, hogy fordult a kocka, és többen várják a Fidesz győzelmét, mint a Tiszáét. A 444 mostani cikke ebbe a tendenciába illeszkedik.

Ezzel párhuzamosan egyre több jel utal arra, hogy a Tisza választási vereségre készül. A baloldali pártot támogató független képviselő, Hadházy Ákos pár hete arról beszélt, hogy a Fidesz győzelme esetén utcai megmozdulásokat kell szervezni. Mráz Ágoston Sámuel tegnapi helyzetértékelésében pedig arról írt, hogy Magyar Péter és pártja bajban érzi magát, többek között ezért is kellett reaktiválni Bajnai Gordon volt miniszterelnököt.