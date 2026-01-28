Magyar Péter a brüsszeli munkakerülés hőse – több mint kétezerszer nem szavazott

2226 alkalommal nem szavazott Magyar Péter az Európai Parlamentben, az elmúlt alig több, mint másfél évben – derül ki az Ellenpont legfrissebb elemzéséből, ahol jelzik,
ha meg kellene védeni a magyar érdekeket, mindig elmenekül a szavazás elől.
Az elemzésből kiderül, a Tisza Párt elnöke óriási fölénnyel vezeti az EP-képviselők hiányzási listáját, az elmúlt fél évben csak a plenáris ülések negyedén jelent meg. Ráadásul, ha olykor ott van, akkor sem szavaz mindig-különösen akkor nem, amikor Magyarország érdekében kellene szavazni.
Nem csak az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt nem szavazta meg, de nem szavazott az Ukrajnának szánt, Magyarországra nézve drámai következményekkel járó hitelkeret ügyében, a migráció elleni küzdelemben és számos más esetben sem.
Hangsúlyozták, nem véletlen, hogy Magyar Péter alig jelenik meg az Európai Parlamentben. A Tisza Párt elnöke jelenleg a "Where's My MEP?" - Hol az EP-képviselőm? - nevű EP-képviselők jelenléti adatait összesítő portál szégyenlistájának éllovasa, az oldal adatai szerint
az elmúlt 180 napban az ülések csupán 26,6 százalékán jelent meg Magyar Péter.
Ezzel messze alulmúlja a lista második helyezettjét, és a magyar EP-képviselők átlagát.
Ebben az EP-ciklusban eddig összesen 85 ülésnapot tartottak, amelyből mindössze 32-n vett rész a Tisza elnöke. Vagyis a mandátumának eddigi ideje alatt mindössze az ülések 37,6 százalékán jelent meg. Lényegében csak minden harmadik alkalommal ment be a munkahelyére.
Ráadásul ha esetleg mégis bemegy, akkor is csak a szavazások kétharmadán voksol, így a teljes szavazati részvételi aránya mindössze 22 százalék.
Ez azt jelenti, hogy minden ötödik szavazáson ad csak le érvényes voksot.
Az Ellenpont levezette, hogy a konkrét számokat nézve, összesen 3643 szavazást tartottak ebben a ciklusban, ebből 2226 szavazáson részt sem vett, és 598 alkalommal bár jelen volt a nyilvántartás szerint, nem szavazott. Így tehát mindössze 819 alkalommal nyomott gombot Magyar Péter az Európai Parlamentben - 3643 lehetőségből.
A potrál összeállításából az is kiderül, mely szavazásoknál marad távol a Tisza elnöke:
Magyar Péter 2024. októberében, a 2025-ös uniós költségvetés szavazásán a Tisza Párt képviselői arra voksoltak, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum.
A döntés értelmében az Európai Unió több forrást biztosítana a migránsok közvetlen ellátására, miközben a paktum a tagállamokra kötelező betelepítési és pénzügyi terheket róna.
A szavazáson Magyar Péter nem volt jelen, saját párttársai azonban támogatták a Magyarország érdekeivel szembeni indítványt.
- 2024. október – Az EP múlt őszi plenáris ülésén a képviselők többsége megszavazott egy előterjesztést, amely növeli az LMBTIQ+ jogok védelmének uniós támogatását, és erősíti az ezt propagáló civil szervezetek és újságírók munkáját.
Magyar Péter nem jelent meg ezen a plenáris ülésen, nem védte meg a magyar érdekeket. Párttársai megszavazták egyébként a magyar érdekek elleni javaslatot.
- Ugyanezen az ülésen a Tisza-képviselők egy másik szavazattal amellett is kiálltak, hogy továbbra is tartsák vissza a Magyarországnak járó uniós forrásokat.
- 2024. október – Az EP 2024. október 22-én szavazott egy legfeljebb 35 milliárd eurós új uniós hitelkeretről Ukrajna támogatására, amelynek törlesztését a befagyasztott orosz jegybanki vagyon jövőbeni bevételeiből finanszíroznák.
A szavazáson a Tisza Párt képviselői tartózkodtak, ami gyakorlatilag szándékosan le nem adott szavazatnak felel meg.
- Magyar Péter ebben az esetben még a tartózkodástól is tartózkodott – egyáltalán nem mert szavazni, nehogy Ukrajna megsértődjön.
- 2024. ősze – Kulja András 2024-ben szeptemberében a Környezetvédelmi Bizottságban az ENSZ Klímacsúcs előtti határozathoz (ami végül tartalmazta a rezsicsökkentés eltörlésére vonatkozó szándékot is, amit a Tisza támogatott) többedmagával módosítást terjesztett be az alábbi szöveggel: "A karbonárazás a leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb módja a kibocsátások csökkentésének és a zöld beruházások ösztönzésének."
Ez a szöveg bekerült a végső állásfoglalásba, amely a rezsicsökkentés megszüntetésének szándékát is tartalmazta.
- Az ETS-2 javaslat azóta is az Európai Parlament előtt van. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) nevű jobboldali frakció a plénum 2025 november 13-i szavazásán tett egy kísérletet a rezsicsökkentést eltörlő csomag visszavonására, ez a - Magyarországnak kedvező - kezdeményezés azonban ismét részben a Tisza Párt miatt bukott el. Magyar Péter nem jelent meg az ülésnapon.
- Az EP 2025 tavaszán fogadott el egy határozatot a 2026-os uniós költségvetésről, amely megnövelte az Ukrajnának szánt támogatásokat (beleértve a katonai kiadásokat), és szorgalmazta Ukrajna mielőbbi – akár 2030 előtti – EU-tagságát, valamint a migrációs paktum végrehajtását. Magyar Péter nem vett részt a szavazáson, de a jelenlévő tiszás képviselők megszavazták a magyar érdekekkel szembemenő határozatot.
- 2025. december – Az EP 2025 végén szavazott az orosz földgáz importjának 2026-os céldátumú betiltásáról.
Ezen a Magyarország energiaellátását és rezsicsökkentését is érintő kulcsfontosságú szavazáson a Tisza Párt EP-képviselői – Magyar Péterrel együtt – egyáltalán nem vettek részt.
- A Fidesz-KDNP képviselői ezzel szemben határozottan elutasították az orosz gáztilalmat, mondván, hogy annak teljesítése Magyarország részéről kivitelezhetetlen és veszélyeztetné a rezsicsökkentést.
Ezzel a magyar emberekkel szemben Magyar Péter Ursula von der Leyen mellé állt.
- 2025. december – A Mercosur-megállapodás aláírása miatt kezdeményezett bizalmatlansági szavazást az EP jobboldali szárnya. Magyar Péter természetesen nem volt ott, nem szavazta meg a magyar érdekeknek fontos bizalmatlansági indítványt: hogy ne kelljen szavaznia, a szavazás napja előtt hazautazott.
Az Ellenpont azt is megírta, hogy amikor Magyar Péter éppen ott volt olyan szavazáson, amikor ki kellett volna állnia a magyar érdekekért, többször előfordult,
hogy egyszerűen inkább nem szavazott:
- 2025. március – Fehér Könyv Európa védelmi jövőjéről: 2025 elején az EP elé került egy, a "Európai védelem jövőjéről" szóló ukránpárti stratégiai dokumentum, amelyen Magyar Péter neve először előterjesztőként szerepelt, majd kérésére levették onnan.
Ő utólag - egészen nevetséges módon - azt próbálta elhitetni, hogy engedélye nélkül tüntették fel a nevét.
- A végszavazáson a Tisza Párt képviselői, köztük Magyar Péter sem adtak le szavazatot az ukránpárti javaslat ellen.
- 2025. október– 2025 őszén és két bizalmatlansági indítványt is szavazásra bocsátottak az EP-ben Ursula von der Leyen bizottsági elnök ellen (a jobboldali Patrióták Európáért és a radikális baloldal kezdeményezésére). Egyik indítvány sem kapott elég szavazatot. A név szerinti szavazási jegyzőkönyv tanúsága szerint Magyar Péter ezen a bizalmatlansági szavazáson sem szavazott – neve a Tisza Párt frakciójában "Nem szavazott" megjelöléssel szerepelt.
A párt frakciójának szavazataiból azonban világosan látszik, a Tisza nem akarta eltávolítani az elnökasszonyt: egy részük nemmel szavazott, vagyis bizalmat szavazott Von der Leyennek, míg mások szintén nem nyomtak gombot Magyarhoz hasonlóan.