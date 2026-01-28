Magyar Péter a brüsszeli munkakerülés hőse – több mint kétezerszer nem szavazott

2226 alkalommal nem szavazott Magyar Péter az Európai Parlamentben, az elmúlt alig több, mint másfél évben – derül ki az Ellenpont legfrissebb elemzéséből, ahol jelzik,

ha meg kellene védeni a magyar érdekeket, mindig elmenekül a szavazás elől.

Az elemzésből kiderül, a Tisza Párt elnöke óriási fölénnyel vezeti az EP-képviselők hiányzási listáját, az elmúlt fél évben csak a plenáris ülések negyedén jelent meg. Ráadásul, ha olykor ott van, akkor sem szavaz mindig-különösen akkor nem, amikor Magyarország érdekében kellene szavazni.

Nem csak az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt nem szavazta meg, de nem szavazott az Ukrajnának szánt, Magyarországra nézve drámai következményekkel járó hitelkeret ügyében, a migráció elleni küzdelemben és számos más esetben sem.

Hangsúlyozták, nem véletlen, hogy Magyar Péter alig jelenik meg az Európai Parlamentben. A Tisza Párt elnöke jelenleg a "Where's My MEP?" - Hol az EP-képviselőm? - nevű EP-képviselők jelenléti adatait összesítő portál szégyenlistájának éllovasa, az oldal adatai szerint

az elmúlt 180 napban az ülések csupán 26,6 százalékán jelent meg Magyar Péter.

Ezzel messze alulmúlja a lista második helyezettjét, és a magyar EP-képviselők átlagát.

Ebben az EP-ciklusban eddig összesen 85 ülésnapot tartottak, amelyből mindössze 32-n vett rész a Tisza elnöke. Vagyis a mandátumának eddigi ideje alatt mindössze az ülések 37,6 százalékán jelent meg. Lényegében csak minden harmadik alkalommal ment be a munkahelyére.

Ráadásul ha esetleg mégis bemegy, akkor is csak a szavazások kétharmadán voksol, így a teljes szavazati részvételi aránya mindössze 22 százalék.

Ez azt jelenti, hogy minden ötödik szavazáson ad csak le érvényes voksot.

Az Ellenpont levezette, hogy a konkrét számokat nézve, összesen 3643 szavazást tartottak ebben a ciklusban, ebből 2226 szavazáson részt sem vett, és 598 alkalommal bár jelen volt a nyilvántartás szerint, nem szavazott. Így tehát mindössze 819 alkalommal nyomott gombot Magyar Péter az Európai Parlamentben - 3643 lehetőségből.