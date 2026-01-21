Magyar Péter a Mercosur-ügyben teljesen mást mond itthon, mint Brüsszelben

Hollik István a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mercosur-megállapodás körüli vita kapcsán érdemes „felfokozott hangulat helyett nyugodtan megnézni a tényeket”. A kormánypárti képviselő szerint ugyanis komoly ellentmondás van aközött, amit Magyar Péter a hazai közönségnek mond, és aközött, amit a hozzá köthető politikai kör Brüsszelben képvisel.

Hollik István élesen bírálta Magyar Péter Mercosur-megállapodással kapcsolatos kommunikációját. A KDNP politikusa szerint miközben Magyar Péter itthon a megállapodás elutasításáról beszél, brüsszeli szövetségesei nyíltan támogatják azt (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)

Magyar Péter tudatos megtévesztő jelleggel mond a fontos kérdésekben teljesen mást Magyarországon, mint Brüsszelben

Miközben Magyar Péter egy zárt Facebook-élőben arról beszélt, hogy nem támogatják a Mercosur-megállapodást, ugyanabban az időpontban a saját frakcióvezetője az Európai Parlamentben sajtótájékoztatón jelentette be: az Európai Néppárt széles körben támogatja a megállapodást”

– mondta a kereszténydemokrata politikus, majd hozzátette, hogy szerinte ez nem véletlen egybeesés, hiszen:

A Mercosur-egyezmény Magyar Péter brüsszeli pártcsaládjának politikai terméke”.

A bejegyzésében Hollik István hangsúlyozta, hogy a Mercosur-megállapodás az Európai Néppárt, az Európai Bizottság vezetése és az agrárügyekért felelős biztos politikai támogatásával jött létre, és „e nélkül az EP-s nagykoalíció nélkül ez a megállapodás nem jött volna létre”. A Mercosur-egyezmény pedig – az EU–ukrán megállapodással együtt – súlyos következményekkel jár majd az európai, köztük a magyar gazdák számára.

A megállapodás csökkenti az agrártámogatásokat, kevesebb forrást hagy az európai termelőknél, miközben versenybe kényszeríti őket a világ legnagyobb agrárcégeivel. Ez a magyar gazdáknak rossz üzlet”

– hangsúlyozta a politikus, aki kitért a strasbourgi gazdatüntetésre is, ahol Magyar Péter azt állította, hogy a fideszes EP-képviselők nem voltak jelen. Hollik ezt határozottan cáfolta:

A demonstráción külön színpadi blokk volt az EP-képviselők felszólalásainak. Dömötör Csaba felszólalt. A tiszás képviselők viszont nem. Magyar Péterék részéről csupán néhány beállított fotó és Facebook-élő készült, de amikor ténylegesen fel kellett volna szólalni, már nem maradtak ott.”

Hollik István a hétfői parlamenti munkát is szóvá tette. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament mezőgazdasági és költségvetési bizottsága együttes ülést tartott az agrártámogatások csökkentéséről, ám:

Magyar Péternek a reptéri pózolásra jutott idő. Az ülésre már nem.”

A bejegyzése végén Hollik István ezzel kapcsolatban még egy beszédes adatot is közölt:

Magyar Péter 372 napja nem szólalt fel a saját szakbizottságában – sem a Mercosurról, sem az agrártámogatásokról, semmiről.”

Hollik István összegzése szerint Magyar Péter cselekedetei alapján teljesen nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt vezetője tudatos megtévesztő jelleggel mond a fontos kérdésekben teljesen mást Magyarországon, mint Brüsszelben.

Miközben itthon szerepel, Brüsszelben a szövetségesei meghozzák a döntéseket. Azokat a döntéseket, amelyeket a magyar emberek előtt következetesen letagadnak. A magyar embereket viszont nem lehet átverni szelfikkel, átlátnak a Tiszán!

– írta Hollik István.