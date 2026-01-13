Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

Most jött

Grönland meghozta a döntést – ezt üzenték Trumpnak

magyar péter

Magyar Pétert nem érdekli az aranybudi, mindent megtesz, amit főnökei kértek tőle

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Magyar Péter simán lemondana egy kis szuverenitásról” – írta Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője tájékoztatott: Magyar Péterék Brüsszelben minden háborúpárti döntést megszavaztak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar péterukrajnakocsis máté

Magyar Péter simán lemondana egy kis szuverenitásról. Megszavazott Brüsszelben mindent, amit a főnökei kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is, ha megtehetné. Slava, aranybudi! – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcivezetője.

Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben (Fotó: AFP)
Fotó: AFP

Mint korábban beszámoltunk róla: a legutóbbi plenáris ülésen megszavazták, hogy Ukrajna hozzáférjen az uniós hadi alapokhoz, majd a költségvetési szavazáskor további forrásokat ítéltek meg Ukrajnának. Ezzel párhuzamosan több pénzt irányoztak elő a migrációs paktum végrehajtására is, amely a migránsok kötelező szétosztását jelenti. Ugyanebben az időszakban olyan állásfoglalásokat is elfogadtak, amelyek a rezsicsökkentés kivezetésére, valamint a keleti energiaimport betiltására szólítanak fel – mindkettő magasabb energiaárakat eredményezne a családok számára. 

megszavazták az ingyenes öntözővíz használatát kritizáló jelentést is, miközben a frakciójuk áterőltette a Mercosur-megállapodást. 

Ez a latin-amerikai piacok megnyitását jelentené, miközben Ukrajna irányából is megnyitnák az uniós piacokat, és ezzel párhuzamosan 20 százalékkal csökkentenék az európai gazdák támogatását.

 

Magyar Péteréket nem érdekli az aranybudi

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, a NABU nyomozói házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli üzlettársánál, Timur Mindicsnél. A NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) nyomozói több mint másfél éve vizsgálják az ukrán energiaszektorban kialakult korrupciós hálózatot. A hivatal által közzétett hangfelvételek szerint Timur Mindics, Zelenszkij közeli üzlettársa, becenevén „Karlson”, az SZBU (Ukrajna Biztonsági Szolgálata), az ügyészség és a Gazdasági Biztonsági Hivatal bevonásával irányította a vesztegetési és pénzmosási rendszert. Az is kiderült, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij üzleti partnerének, Timur Mindicsnek a lakásában

arany vécé található, 

ahol a média szerint a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) maga az elnök hívását is lehallgatta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!