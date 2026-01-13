Magyar Péter simán lemondana egy kis szuverenitásról. Megszavazott Brüsszelben mindent, amit a főnökei kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is, ha megtehetné. Slava, aranybudi! – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcivezetője.

Mint korábban beszámoltunk róla: a legutóbbi plenáris ülésen megszavazták, hogy Ukrajna hozzáférjen az uniós hadi alapokhoz, majd a költségvetési szavazáskor további forrásokat ítéltek meg Ukrajnának. Ezzel párhuzamosan több pénzt irányoztak elő a migrációs paktum végrehajtására is, amely a migránsok kötelező szétosztását jelenti. Ugyanebben az időszakban olyan állásfoglalásokat is elfogadtak, amelyek a rezsicsökkentés kivezetésére, valamint a keleti energiaimport betiltására szólítanak fel – mindkettő magasabb energiaárakat eredményezne a családok számára.

megszavazták az ingyenes öntözővíz használatát kritizáló jelentést is, miközben a frakciójuk áterőltette a Mercosur-megállapodást.

Ez a latin-amerikai piacok megnyitását jelentené, miközben Ukrajna irányából is megnyitnák az uniós piacokat, és ezzel párhuzamosan 20 százalékkal csökkentenék az európai gazdák támogatását.

Magyar Péteréket nem érdekli az aranybudi

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, a NABU nyomozói házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli üzlettársánál, Timur Mindicsnél. A NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) nyomozói több mint másfél éve vizsgálják az ukrán energiaszektorban kialakult korrupciós hálózatot. A hivatal által közzétett hangfelvételek szerint Timur Mindics, Zelenszkij közeli üzlettársa, becenevén „Karlson”, az SZBU (Ukrajna Biztonsági Szolgálata), az ügyészség és a Gazdasági Biztonsági Hivatal bevonásával irányította a vesztegetési és pénzmosási rendszert. Az is kiderült, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij üzleti partnerének, Timur Mindicsnek a lakásában

arany vécé található,

ahol a média szerint a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) maga az elnök hívását is lehallgatta.