Visszafelé sült el Magyar Péter támadása – saját kezűleg erősítette a Fidesz kampányát

„A negatív reklám is reklám – tartja a régi mondás, és ez most ebben az esetben valóban így van: a Fidesz szombaton bemutatta az új, „Fidesz, a biztos választás” szlogent, ami várhatóan a párt fő üzenete lesz a kampányban. Ilyenkor mindig kihívás egy párt számára, hogy minél több ember megismerje az üzenetet. Éppen ezért komoly segítség, hogy Magyar Péter több Facebook-posztban is megpróbálta támadni a szlogent, még egy külön honlapot is csinált róla” – kezdte vasárnapi posztját Deák, aki később hozzátette, hogy így a Fidesz új szlogenje sokkal több emberhez eljutott.

Magyar Péter támadni kezdte a Fidesz kampányszlogenjét, azonban Deák Dániel politikai elemző szerint a lépés a visszájára fordult. Forrás: Magyar Nemzet



Magyar nem hallgatott a tanácsadóira

A politikai elemző úgy tudja, hogy a Tisza Pártban komoly vita zajlott arról, hogy szükséges-e napirendre emelni a Fidesz legújabb szlogenjét. Deák arról is írt, hogy a pártelnök tanácsadói megpróbálták lebeszélni a lépésről, azonban ő hajthatatlan volt. „Így komoly stratégiai hibát vétett ezzel: ismét a Fideszről és a patrióták kampányszlogenjéről volt szó, nem pedig róla" - húzta alá, majd hozzáfűzte, hogy ez komoly segítség a Fidesz számára, hiszen Magyar Péternek köszönhetően a vártnál is többen találkoztak a „biztos választás” szlogennel.

Elindította a kampányát a Fidesz

A Fidesz–KDNP tegnap megtartotta 31. kongresszusát a budapesti Hungexpón, ahol a pártszövetség bejelentette a 106 képviselőjelöltjét az áprilisi országgyűlési választásra. 41 körzetben új jelöltet választottak, 65-ben pedig maradtak a korábbi politikusok.

A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor is, akit hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek szavaztak meg a küldöttek. A kormányfő beszédében a nemzeti egység kérdését is középpontba állította, hangsúlyozva, hogy csak az a politikai közösség képes valódi összefogást teremteni az országban, amely saját sorain belül is egységes.

Kiderült, hogy a kormánypártoknak ezúttal a „Biztos választás" lesz a kampányszlogenjük.