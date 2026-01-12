Magyar Péter az interneten bohóckodik, közben brüsszeli gazdái szétverik Európát

„Mennyire lehet komolyan venni egy ilyen miniszterelnök-jelöltet? Miközben Magyar Péter azzal szórakozik, hogy internetes domaineket foglal le, szponzorai, támogatói és jelölői épp gallyra vágják az európai gazdaságot” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Emlékezetes, miután a Fidesz a tisztújító kongresszusán bejelentette, hogy a választási szlogenjük a „biztos választás” lesz, Magyar Péter lefoglalt ezen a néven egy domain nevet.

Miközben Magyar Péter internetes domaineket foglal le, brüsszeli gazdái épp szétverik az európai gazdaságot (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Tisza Párt elnöke a napokban ezzel hencegett az interneten, azonban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: ez visszafelé sült el, ugyanis a Fidesz és a patrióták kampányszlogenjétől hangos a közbeszéd, nem pedig róla. Szerinte ez komoly segítség a Fidesz számára, hiszen Magyar Péternek köszönhetően a vártnál is többen találkoztak a „biztos választás” szlogennel. Dömötör Csaba bejegyzésében azonban felhívta a figyelmet Magyar Péter lépésének egy másik aspektusára is.

Miközben ő azt tartja legfontosabb dolgának, hogy internetes honlapcímeket hajkurásszon, a saját pártjához tartozó Ursula von der Leyen épp megnyitja az uniós piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt.

– írta, hozzátéve, az erről szóló szerződést az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is aláírná.

Magyar Péter dolgozni nem, de pózolni azt szeret

„Amikor erről vitát rendeznek az Európai Parlamentben (Magyar Péter munkahelyén), ő sohasem áll ki a gazdákért, be sem teszi a lábát az ülésekre. Ehelyett – ha épp nem internetes domainekkel foglalkozik – elkészítteti magáról az ezredik beállított pózolós képet. Weber úr és Ursula asszony pont ilyen bábról álmodtak. A honlap-bejegyzéseket rá bízzák, minden mást majd szépen intéznek helyette. A kormányzásuk is pont ilyen lenne” – zárta bejegyzését a képviselő.