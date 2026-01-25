Brüsszeli disztópia, magyar rémálom – ezt hozná Magyar Péter világa

A brüsszeli elvárások és a Tisza környezetéből érkező nyilatkozatok alapján az Ellenpont azt írja: Magyarország előtt „a biztos vagy a rizikós választás” áll. A lap szerint a Magyar Péter Brüsszel utasítására leállítaná az orosz gáz- és kőolajvásárlást, jönne a karbonadó, megszűnne a rezsicsökkentés, és ezzel az energiaszegénység újra megugrana.
És tudjátok a rezsicsökkentés is egy humbug”
– idézték Magyar Pétert egy rendezvényről.
Milliárdok, amiket végül a magyarok fizetnének
Volodimir Zelenszkij karácsonykor bemutatta az úgynevezett ukrán jóléti tervet, amely a következő tíz évre 800 milliárd dollárnyi forrást igényelne Ukrajna újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére – a katonai és védelmi kiadásokon felül.
Ebből Magyarországra több mint 9 milliárd dollárnyi teher juthatna: ez családonként több mint 1,3 millió forint.
Az Európai Bizottság országjelentéseiben és ajánlásaiban visszatérő elvárásként jelenik meg az adóemelés és a megszorítás, és Magyar Péterék ezt „kritika nélkül” végrehajtanák, ha nyernének.
Karbonadó, ezerforintos benzinár
A brüsszeli megszorítások egyik legfájdalmasabb pontja a rezsicsökkentés felszámolása lenne.
A Tisza Párt környezetében megszólaló szakértők „piacellenesnek” és „fenntarthatatlannak” nevezik a rezsicsökkentést, és az uniós ajánlásokra hivatkozva sürgetik az energiatámogatások kivezetését.
Ha Magyarország leállna az orosz energiahordozókról, a benzin ára ezer forint fölé kúszhatna. Az ETS-2 rendszer (háztartási fűtésre, közlekedésre is kiterjedő karbonárazás) 2028-tól plusz terheket rakna a családokra, miközben a Tisza EP-képviselői nem támogattak olyan javaslatokat, amelyek a bevezetést felfüggesztették volna. Ez még nem minden. Kulja András 2024-ben szeptemberében a Környezetvédelmi Bizottságban az ENSZ Klímacsúcs előtti határozathoz (ami végül tartalmazta a rezsicsökkentés eltörlésére vonatkozó szándékot is, amit a Tisza támogatott) többedmagával módosítást terjesztett be az alábbi szöveggel:
A karbonárazás a leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb módja a kibocsátások csökkentésének és a zöldberuházások ösztönzésének.”
Ez a szöveg bekerült a végső állásfoglalásba, amely a rezsicsökkentés megszüntetésének szándékát is tartalmazta.
Migrációs paktum: kvóta vagy pénz – és a Tisza Brüsszelben „igeneket” nyom
A multikulturális társadalmak nemhogy működnek, de versenyképesebbek is lehetnek”
– hangzott el a Tisza Párt egyik EP-képviselőjének, Dávid Dórának a szájából. Bódis Kriszta, a párt képviselőjelöltje, ennél is tovább ment, amikor a migrációt először „lehetőségnek" nevezte, majd egyszerűen „álvalóságnak" mondta azt, hogy a migránsok között terroristák bújnának meg. A migrációs paktum hatálybalépésével Magyarország választás elé kerülhet – migránsok átvétele vagy jelentős pénzügyi hozzájárulás.
A Tisza EP-szavazásokon olyan javaslatokat támogatott, amelyek a paktum végrehajtását segítik (például migrációs alapok növelését), miközben nem támogatta a magyar határkerítés költségeinek uniós kompenzálását célzó javaslatot.
Csapatküldés és kötelező sorkatonaság rémképe
Magyar Péter igyekszik elhárítani a háborúpártiság vádját, ám a Tisza környezetéből újra és újra olyan nyilatkozatok kerülnek elő, amelyek ennek az ellenkezőjét sugallják. Kéri László, akit Radnai Márk „az első tiszásnak” nevezett, egyértelműen beszélt arról, hogy a párt nem kerülheti el az ukrán ügyben az állásfoglalást. Ez a nyomás a Tisza háza táján különösen Ruszin-Szendi Romulusz megszólalásaiban jelenik meg, aki korábban a sorkatonaság szükségességét is felvetette, mondván:
Ha baj van, „mindenkit be kell rántani”.
A kijelentés sokak szerint nem elszólás, hanem egy gondolkodásmód lenyomata.
Szja-emelés, vagyonadó, nyugdíj-átalakítás
A Tisza-csomag egyik első tétele a személyi jövedelemadó progresszív átalakítása lenne, többkulcsos rendszerrel, amely évi 1300 milliárd forintos többletbevételt céloz. A tervek közt szerepel vagyon- és tőkejövedelmek megadóztatása is, valamint vállalati adókulcsok emelése különböző méretkategóriákban. A nyugdíjrendszert is átalakítanák:
Megjelenne a magánpillér erősítése, miközben több, a párthoz kötött megszólaló a 13. havi nyugdíjat bírálta. Emellett a brüsszeli országjelentések logikája mentén felmerülhet az egészségügy „kórházcentrikus” modelljének visszavágása is – amit egyet jelenthet a kórházbezárásokkal.
Tehát Brüsszel terve és a Tisza-csomag együtt „megszorításokkal, adóemelésekkel, rezsicsapással, migrációs nyomással és háborús kockázattal” járna – és ezért az áprilisi választás a „biztos kontra rizikós” döntése.