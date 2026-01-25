Brüsszeli disztópia, magyar rémálom – ezt hozná Magyar Péter világa

Hírlevél
Az Ellenpont szerint az áprilisi választás tétje az, hogy megvalósul-e Brüsszel terve Magyar Péterrel, vagy sikerül megakadályozni. A „Tisza-csomag” megszorításokkal, adóemelésekkel és támogatások visszavágásával teremtene forrásokat – miközben a terhek a családokra, nyugdíjasokra és dolgozókra zuhannának.
magyar pétertisza pártmagyarországbrüsszelválasztás

A brüsszeli elvárások és a Tisza környezetéből érkező nyilatkozatok alapján az Ellenpont azt írja: Magyarország előtt „a biztos vagy a rizikós választás” áll. A lap szerint a Magyar Péter Brüsszel utasítására leállítaná az orosz gáz- és kőolajvásárlást, jönne a karbonadó, megszűnne a rezsicsökkentés, és ezzel az energiaszegénység újra megugrana. 

Magyar Péter
Magyar Péter kormányra kerülésének súlyos következményei lennének (Forrás: Facebook/Szánthó Miklós)

És tudjátok a rezsicsökkentés is egy humbug”

– idézték Magyar Pétert egy rendezvényről.

Milliárdok, amiket végül a magyarok fizetnének

Volodimir Zelenszkij karácsonykor bemutatta az úgynevezett ukrán jóléti tervet, amely a következő tíz évre 800 milliárd dollárnyi forrást igényelne Ukrajna újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére – a katonai és védelmi kiadásokon felül. 

Ebből Magyarországra több mint 9 milliárd dollárnyi teher juthatna: ez családonként több mint 1,3 millió forint.

Az Európai Bizottság országjelentéseiben és ajánlásaiban visszatérő elvárásként jelenik meg az adóemelés és a megszorítás, és Magyar Péterék ezt „kritika nélkül” végrehajtanák, ha nyernének.

Mutatjuk Kocsis Máté leleplező videóját a tiszás megszorítási tervekről

Karbonadó, ezerforintos benzinár

A brüsszeli megszorítások egyik legfájdalmasabb pontja a rezsicsökkentés felszámolása lenne. 

A Tisza Párt környezetében megszólaló szakértők „piacellenesnek” és „fenntarthatatlannak” nevezik a rezsicsökkentést, és az uniós ajánlásokra hivatkozva sürgetik az energiatámogatások kivezetését.

Ha Magyarország leállna az orosz energiahordozókról, a benzin ára ezer forint fölé kúszhatna. Az ETS-2 rendszer (háztartási fűtésre, közlekedésre is kiterjedő karbonárazás) 2028-tól plusz terheket rakna a családokra, miközben a Tisza EP-képviselői nem támogattak olyan javaslatokat, amelyek a bevezetést felfüggesztették volna. Ez még nem minden. Kulja András 2024-ben szeptemberében a Környezetvédelmi Bizottságban az ENSZ Klímacsúcs előtti határozathoz (ami végül tartalmazta a rezsicsökkentés eltörlésére vonatkozó szándékot is, amit a Tisza támogatott) többedmagával módosítást terjesztett be az alábbi szöveggel:

A karbonárazás a leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb módja a kibocsátások csökkentésének és a zöldberuházások ösztönzésének.”

Ez a szöveg bekerült a végső állásfoglalásba, amely a rezsicsökkentés megszüntetésének szándékát is tartalmazta.

Magyar Péter
Magyar Péter tanácsadója, Bódis Kriszta lehetőségnek nevezte a migrációt (Forrás: Ellenpont)

Migrációs paktum: kvóta vagy pénz – és a Tisza Brüsszelben „igeneket” nyom

A multikulturális társadalmak nemhogy működnek, de versenyképesebbek is lehetnek”

– hangzott el a Tisza Párt egyik EP-képviselőjének, Dávid Dórának a szájából. Bódis Kriszta, a párt képviselőjelöltje, ennél is tovább ment, amikor a migrációt először „lehetőségnek" nevezte, majd egyszerűen „álvalóságnak" mondta azt, hogy a migránsok között terroristák bújnának meg. A migrációs paktum hatálybalépésével Magyarország választás elé kerülhet – migránsok átvétele vagy jelentős pénzügyi hozzájárulás.

A Tisza EP-szavazásokon olyan javaslatokat támogatott, amelyek a paktum végrehajtását segítik (például migrációs alapok növelését), miközben nem támogatta a magyar határkerítés költségeinek uniós kompenzálását célzó javaslatot.

Csapatküldés és kötelező sorkatonaság rémképe

Magyar Péter igyekszik elhárítani a háborúpártiság vádját, ám a Tisza környezetéből újra és újra olyan nyilatkozatok kerülnek elő, amelyek ennek az ellenkezőjét sugallják. Kéri László, akit Radnai Márk „az első tiszásnak” nevezett, egyértelműen beszélt arról, hogy a párt nem kerülheti el az ukrán ügyben az állásfoglalást. Ez a nyomás a Tisza háza táján különösen Ruszin-Szendi Romulusz megszólalásaiban jelenik meg, aki korábban a sorkatonaság szükségességét is felvetette, mondván: 

Ha baj van, „mindenkit be kell rántani”.

A kijelentés sokak szerint nem elszólás, hanem egy gondolkodásmód lenyomata.

Magyar Péter
Magyar Péter egyik EP-képviselője, Kulja András a karbonárazás mellett kardoskodott (Forrás: Ellenpont)

Szja-emelés, vagyonadó, nyugdíj-átalakítás

A Tisza-csomag egyik első tétele a személyi jövedelemadó progresszív átalakítása lenne, többkulcsos rendszerrel, amely évi 1300 milliárd forintos többletbevételt céloz. A tervek közt szerepel vagyon- és tőkejövedelmek megadóztatása is, valamint vállalati adókulcsok emelése különböző méretkategóriákban. A nyugdíjrendszert is átalakítanák: 

Megjelenne a magánpillér erősítése, miközben több, a párthoz kötött megszólaló a 13. havi nyugdíjat bírálta. Emellett a brüsszeli országjelentések logikája mentén felmerülhet az egészségügy „kórházcentrikus” modelljének visszavágása is – amit egyet jelenthet a kórházbezárásokkal.

Tehát Brüsszel terve és a Tisza-csomag együtt „megszorításokkal, adóemelésekkel, rezsicsapással, migrációs nyomással és háborús kockázattal” járna – és ezért az áprilisi választás a „biztos kontra rizikós” döntése.

