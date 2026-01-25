Brüsszeli disztópia, magyar rémálom – ezt hozná Magyar Péter világa

A brüsszeli elvárások és a Tisza környezetéből érkező nyilatkozatok alapján az Ellenpont azt írja: Magyarország előtt „a biztos vagy a rizikós választás” áll. A lap szerint a Magyar Péter Brüsszel utasítására leállítaná az orosz gáz- és kőolajvásárlást, jönne a karbonadó, megszűnne a rezsicsökkentés, és ezzel az energiaszegénység újra megugrana.

Magyar Péter kormányra kerülésének súlyos következményei lennének (Forrás: Facebook/Szánthó Miklós)

És tudjátok a rezsicsökkentés is egy humbug”

– idézték Magyar Pétert egy rendezvényről.

Milliárdok, amiket végül a magyarok fizetnének

Volodimir Zelenszkij karácsonykor bemutatta az úgynevezett ukrán jóléti tervet, amely a következő tíz évre 800 milliárd dollárnyi forrást igényelne Ukrajna újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére – a katonai és védelmi kiadásokon felül.

Ebből Magyarországra több mint 9 milliárd dollárnyi teher juthatna: ez családonként több mint 1,3 millió forint.

Az Európai Bizottság országjelentéseiben és ajánlásaiban visszatérő elvárásként jelenik meg az adóemelés és a megszorítás, és Magyar Péterék ezt „kritika nélkül” végrehajtanák, ha nyernének.