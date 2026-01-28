Magyar Péter brüsszeli főnöke kitálalt – videó

Hírlevél
Nem rejti véka alá a brüsszeli háborús gépezet, hogy min dolgozik. Magyar Péter brüsszeli főnöke elmondta, ezt a két dolgot mindenképpen meg kell kapnia Ukrajnának.
menczer tamástisza pártbrüsszelmagyar pétermanfred weberfegyverpénz

„Ő Magyar Péter főnöke! Minden fegyvert és pénzt Ukrajnába küldene. És elzárná az orosz gázt és olajat. A rezsiért háromszor annyit, a benzinért 1000 forintot fizetnél” – írta Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója szerdán Facebookon a videó-bejegyzéséhez.

Strasbourg, 2024. október 9. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én. MTI/Bodnár Boglárka
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A politikus rámutatott arra, hogy Manfred Weber, Magyar Péter főnöke egy nyilatkozatában az orosz energia elleni embargó mellett két dolgot jelölt meg, amit mindenképpen Ukrajnának juttatni kell:

  • fegyvereket és
  • pénzt.

Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek

Ahogyan Menczer Tamás fogalmazott ezzel kapcsolatban:

„Ez a brüsszeli út! A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek.

A Fidesz a biztos választás! Indul a nemzeti petíció.”

 

