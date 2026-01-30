Kocsis Máté: Magyar Péter bűnözőket uszított a fideszesekre Gyöngyösön

„A Lázárinfóra Magyar Péter )szeretetországából” kivezényelt, a jelenlévőkkel balhézó csoport jó néhány tagjáról kiderült, hogy a jogtipráshoz több közük van, mint a jogvédelemhez. A hivatásos gyűlöletkeltők nem ismeretlenek a hatóságok előtt sem: emberkereskedelem, zsarolás, sikkasztás, nemi erőszak, testi sértés vádja miatt kerültek az igazságszolgáltatás látókörébe, de van köztük büntetett előéletű is” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.
A politikus kiemelte,
nos, ennek már semmi köze nincs Lázár János szavaihoz, sem a bocsánatkéréséhez, sem ahhoz a vitához, hogy a cigányság még nem dolgozó része jelentheti-e az ország munkaerő-tartalékait vagy lehetőségeit. Ennek pusztán a nyers erőszakhoz van köze, a Magyar Pétertől jól megszokott agresszióhoz és uszításhoz, és ahhoz, hogy a tiszások a vélt politikai előnyszerzésük érdekében a feszültség gerjesztésében érdekeltek.