Kocsis Máté: Magyar Péter bűnözőket uszított a fideszesekre Gyöngyösön

nos, ennek már semmi köze nincs Lázár János szavaihoz, sem a bocsánatkéréséhez, sem ahhoz a vitához, hogy a cigányság még nem dolgozó része jelentheti-e az ország munkaerő-tartalékait vagy lehetőségeit. Ennek pusztán a nyers erőszakhoz van köze, a Magyar Pétertől jól megszokott agresszióhoz és uszításhoz, és ahhoz, hogy a tiszások a vélt politikai előnyszerzésük érdekében a feszültség gerjesztésében érdekeltek.