Kocsis Máté: Magyar Péter bűnözőket uszított a fideszesekre Gyöngyösön

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Súlyos vádakat fogalmazott meg a Tisza Párt elnökével szemben Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint a gyöngyösi Lázárinfón balhézó csoport több tagja is ismert bűnöző, akiket Magyar Péter politikai haszonszerzés céljából mozgósított. Kocsis úgy fogalmazott: mindennek már semmi köze Lázár János bocsánatkéréséhez vagy a cigányság helyzetéről szóló vitához, ez pusztán az agresszióról és az uszításról szól.
tisza pártlázár jánosmagyar péterkocsis mátébűnöző

„A Lázárinfóra Magyar Péter )szeretetországából” kivezényelt, a jelenlévőkkel balhézó csoport jó néhány tagjáról kiderült, hogy a jogtipráshoz több közük van, mint a jogvédelemhez. A hivatásos gyűlöletkeltők nem ismeretlenek a hatóságok előtt sem: emberkereskedelem, zsarolás, sikkasztás, nemi erőszak, testi sértés vádja miatt kerültek az igazságszolgáltatás látókörébe, de van köztük büntetett előéletű is” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Lázár János a szegedi Lázárinfó főpróbáján
Lázár János a szegedi Lázárinfó főpróbáján
Fotó: Facebook/Lázár János

A politikus kiemelte, 

nos, ennek már semmi köze nincs Lázár János szavaihoz, sem a bocsánatkéréséhez, sem ahhoz a vitához, hogy a cigányság még nem dolgozó része jelentheti-e az ország munkaerő-tartalékait vagy lehetőségeit. Ennek pusztán a nyers erőszakhoz van köze, a Magyar Pétertől jól megszokott agresszióhoz és uszításhoz, és ahhoz, hogy a tiszások a vélt politikai előnyszerzésük érdekében a feszültség gerjesztésében érdekeltek. 

 

