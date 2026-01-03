Amerikai szál az ukrán kémbotrányban – Magyar Péter „testvérének” útja Washingtonba

Az ukrán kémként azonosított, Magyar Péter által „testvérként” emlegetett Tseber Roland Ivanovics évekkel ezelőtt kiterjedt amerikai körutat tett, miközben már az ukrán titkosszolgálatok látókörében volt – írta meg az Ellenpont. Ceber maga számolt be arról, hogy washingtoni útján amerikai szenátorokkal és kongresszusi képviselőkkel egyeztetett az ukrajnai politikai helyzetről.

Magyar Péter „testvére”, Tseber Roland 2018-ban, a Demokrata Párt szenátornának irodája előtt (Forrás: Ellenpont)

Szenátori találkozók Washington árnyékában

Tseber Roland Ivanovics 2018 őszén Oregonba, Kaliforniába és Washington környékére is ellátogatott. Az út különösen azért figyelemre méltó, mert ekkor már megjelent az ukrán szolgálatok környezetében, valamint a Myrotvorets Központ listáján is.

Tseber – aki az ukrán tévében is nyíltan támadta Orbán Viktort – közösségi oldalán maga is dokumentálta, hogy találkozott az oregoni demokrata szenátorral, Ron Wyden-nel, és az egyeztetésre a szenátor irodájában került sor.

Ron Wyden a Demokrata Párt egyik meghatározó háttérembere, többek között a költségvetési, gazdasági és hírszerzési bizottság tagja. Politikai álláspontjai alapján abortuszpárti, migrációt támogató, a transzjogok élharcosa, valamint nyíltan szimpatizál Soros Györggyel.

Nem sokkal Tseber látogatása után Wyden éles támadásokba kezdett Magyarországgal szemben: 2018 végén más demokrata szenátorokkal közösen levélben bírálta a magyar kormányt, később pedig Orbán Viktor amerikai kapcsolatait is támadta. 2024-re odáig jutott, hogy a magyar-amerikai hírszerzési együttműködés korlátozását is felvetette, noha a két ország NATO-szövetséges.